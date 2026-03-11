Iga Świątek z potężnym wsparciem przed kolejnym meczem. Gwiazda serialu "Przyjaciele" dopinguje Polkę

Iga Świątek szykuje się do starcia o awans do najlepszej ósemki w amerykańskim Indian Wells.

Po imponującym triumfie w poprzedniej rundzie, Polka otrzymała gratulacje od światowych gwiazd.

Wśród kibicujących znalazły się wybitne postacie ze świata sportów zimowych i znana twarz Hollywood.

Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju w Indian Wells, pokonując Marię Sakkari 6:3, 6:2. Tym samym zrewanżowała się rywalce za bolesną porażkę, jakiej doznała miesiąc wcześniej na kortach w Katarze (wówczas przegrała 6:2, 4:6, 5:7). Choć obecna dyspozycja nie do końca satysfakcjonuje samą zawodniczkę, intensywne treningi w Warszawie mają poprawić jakość jej tenisa. Pewne zwycięstwo nad Greczynką Iga Świątek skwitowała w mediach społecznościowych krótkim podsumowaniem.

"To był solidny i zabawny dzień w biurze"

Pod postem na Instagramie Igi Świątek błyskawicznie pojawiła się lawina pozytywnych wiadomości od zachwyconych sympatyków. Wśród gratulacji od wiernych fanów wyróżniały się ciepłe słowa od amerykańskich legend – aktorki Courteney Cox, doskonale znanej telewidzom z kultowego serialu "Przyjaciele", a także dwóch wybitnych specjalistek od narciarstwa alpejskiego, Lindsey Vonn oraz Mikaeli Shiffrin.

"Jazda" - napisała po polsku Mikaela Shiffrin.

Zaraz obok niej swój zachwyt wyraziła gwiazda amerykańskiego kina.

"Niesamowita Iga!!" - wtórowała jej Courteney Cox.

Oprócz słownych wyrazów uznania, w sekcji komentarzy Lindsey Vonn zamieściła wymowne emotikony, wklejając dwa napięte bicepsy. Wspomniane trzy Amerykanki od dawna utrzymują bardzo przyjazne relacje z Igą Świątek. Courteney Cox miała nawet okazję zmierzyć się z naszą mistrzynią podczas sparingu na korcie. Z kolei utytułowane alpejki regularnie śledzą poczynania Polki, często dając wyraz swojej ogromnej sympatii na platformach społecznościowych.

i Autor: Iga Świątek/Instagram/ Instagram