Iga będzie walczyć o życie w "Na dobre i na złe" po przedawkowaniu. Dramatyczna diagnoza w Leśnej Górze

Dramat Kaczorowskiej w 984. odcinku "Na dobre i na złe"

W najnowszym epizodzie telewizyjnego hitu, który zostanie wyemitowany w środę 11 marca 2026 roku na antenie TVP2, sytuacja wymknie się spod kontroli. Kaczorowska w trakcie szpitalnego dyżuru zacznie wykazywać bardzo niepokojące objawy, zmagając się z narastającym zdenerwowaniem oraz silnymi halucynacjami.

Mimo pogarszającego się stanu, lekarka postanowi kontynuować pracę, co doprowadzi do fatalnego błędu medycznego. Niczego nieświadoma kobieta zaaplikuje jednemu z pacjentów niewłaściwy preparat, będąc pod wpływem substancji odurzających, które potajemnie dosypała do jej napoju Klemi (Weronika Walasiewicz).

Zaniepokojona swoimi reakcjami, zdecyduje się samodzielnie pobrać krew do analizy toksykologicznej. Nie zdąży jednak poznać wyników badań, ponieważ po wyjściu na zewnątrz w celu zapalenia papierosa i zaczerpnięcia świeżego powietrza, nagle osunie się na ziemię. Świadkiem tego dramatycznego zdarzenia będzie jeden z chorych, który natychmiast zaalarmuje personel, widząc, że u medyczki doszło do zatrzymania akcji serca.

30

Szokująca diagnoza Barta w serialu "Na dobre i na złe"

Zespołowi ratownictwa medycznego na szczęście uda się skutecznie przywrócić czynności życiowe poszkodowanej kobiety. Nieprzytomna lekarka zostanie błyskawicznie przetransportowana do placówki, gdzie opiekę nad nią przejmie doktor Beger (Tomasz Ciachorowski). Specjalista będzie wyraźnie zaniepokojony doniesieniami o nagłym incydencie kardiologicznym swojej koleżanki.

- To doktor Kaczorowska? - spyta Maks, a gdy ratownik potwierdzi, to od razu zapyta - Co się stało?

- Mieliśmy zatrzymanie przed szpitalem - wyjaśni mu.

Po przyjęciu na oddział ratunkowy poszkodowana przejdzie serię niezwykle szczegółowych badań diagnostycznych. Szybko wyjdzie na jaw, że to wcale nie niewydolność układu krążenia stanowi największe zagrożenie dla jej życia. Choć kłopoty z sercem po przyjęciu potężnej dawki narkotyków uda się lekarzom w miarę szybko ustabilizować, doktor Bart (Piotr Głowacki) odkryje w wynikach znacznie poważniejszy problem zdrowotny.

- Są uszkodzenia neurologiczne, tak? - spyta przejęty Aleś (Paweł Małaszyński).

- Wybudziła się, była w kontakcie. Teraz śpi - zrelacjonuje mu Artur.

- Iga w życiu by tego nie wzięła. Ktoś musiał jej to podać - weźmie ją w obronę ukochany.

- Oczywiście, że tak. Znamy wszyscy Igę. Ale... w panelu narkotykowym mefedron. Wiesz, że muszę to zgłosić - uświadomi go Maks.

- Przyjaciółka - domyśli się Zagajewski, po czym już zechce wkroczyć do sali Igi, ale Beger go zatrzyma - Aleś, to nie wszystko...

- W tomografii wyszło, że Iga ma tętniaka - wyzna mu Bart.

- Jakimś cudem po tym wszystkim nie rozlał się jeszcze po mózgu. Ale trzeba jak najszybciej operować - doda Beger.

- Okej - rzuci Aleś, po czym podejmie kolejną próbę wejścia, ale tym razem zatrzyma go Artur - Nie może cię teraz zobaczyć w takim stanie. Każdy skok ciśnienia jest dla niej groźny.

- To nie róbcie z mnie narkomanki, okej? - odpowie mu Zagajewski, po czym w końcu już wejdzie do środka.

Trudna decyzja Alesia. Zatai prawdę przed Kaczorowską

Zgodnie z przewidywaniami specjalistów, bohaterka wkrótce odzyska świadomość i będzie doskonale pamiętać wszystkie dramatyczne wydarzenia poprzedzające jej nagły upadek przed budynkiem lecznicy. Ze względu na skrajne osłabienie organizmu, zmartwiony Aleś podejmie trudną decyzję o zatajeniu przed nią przerażających informacji o wykrytym w głowie tętniaku.

Mężczyzna będzie gorąco zachęcał swoją partnerkę do dłuższego odpoczynku, mając pełną świadomość, że w obecnej sytuacji absolutnie najmniejszy stres może doprowadzić u niej do nagłej tragedii.

- Muszę iść. Zaraz będzie operacja - powie Iga.

- Nie, nie musisz iść. Wszystko jest dobrze - uspokoi ją Aleś.

- Aleś podałam heparynę nie temu pacjentowi - przypomni sobie Kaczorowska.

- Zająłem się tym. Sytuacja jest opanowana. Proszę cię, śpij. Wszystko jest dobrze... Wszystko będzie dobrze - zapewni ją Zagajewski, po czym zacznie to robić i w swoim kierunku. Ale wcale nie będzie tego taki pewien, gdyż w 984 odcinku "Na dobre i na złe" będzie zdawał sobie sprawę z ryzyka i tego, że mając tętniaka Iga może w każdej chwili umrzeć...