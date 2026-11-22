"Chmurka i Burza" powtórzą sukces "Pucia" i "Kajka i Kokosza"?

"Chmurka i Burza" to najnowsza propozycja studia Laniakea Pictures, tym razem przygotowana dla najmłodszych widzów. Bohaterki znane najmłodszym z serii książkowej i mikroserialu dostępnego w telewizji po raz pierwszy trafiają na wielki ekran. Pełny zwiastun zapowiada produkcję, która mocno wyróżnia się na tle rodzimego rynku - zarówno unikalnym dla polskiej animacji stylem, jak i nietuzinkową formą narracji. Postawienie na bijący rekordy popularności japoński trend wizualny nie było przypadkiem.

- Sięgnęliśmy po estetykę kawaii, bo zależało nam, by świat filmu od pierwszych chwil był dla dzieci przyjazny i bezpieczny. Pastelowe kolory i zaokrąglone kształty budują ten nastrój, a styl chibi dodaje Chmurce i Burzy uroku i sprawia, że najmłodszym łatwiej je polubić i przeżywać z nimi ich przygody - tłumaczy reżyser formatujący filmu Piotr Różycki.

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Drugim wyróżnikiem filmu jest brak klasycznych dialogów, czyniący z Chmurki i Burzy w pełni uniwersalne bohaterki, które zrozumie każdy maluch. Tytułowe psiaki nie mówią bowiem po polsku, lecz porozumiewają się w swoim własnym, charakterystycznym języku.

- "Chmurka i Burza" to film, który bawi bez słów. Stawiamy na dynamiczny humor i pokazujemy, jak zwykła, codzienna sytuacja może zamienić się w przygodę. Naszą konwencją jest cute slapstick. Sięgamy do najbardziej klasycznych, bezdialogowych inspiracji i łączymy je ze stylistyką kawaii. Różnice charakterów między bohaterkami są silnikiem fabularnym ich kolejnych przygód i kanwą opowieści o tym, ile radości daje odkrywanie, że każde z nas może widzieć świat trochę inaczej - opowiada producentka Zofia Ścisłowska.

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"Chmurka i Burza" - mocne nazwiska stojące za nową polską animacją

Za kulisami "Chmurki i Burzy" stoi imponujący zespół specjalistów od animacji i komiksu. Reżyserem formatującym jest Piotr Różycki - jeden z reżyserów nagradzanego serialu animowanego "Przytul mnie". Scenariusz napisali Rafał Skarżycki (twórca cyklu "Tymek i Mistrz") i Maciej Kur (oficjalny kontynuator komiksowego "Kajka i Kokosza") - duet łączący kultowy komiksowy sznyt z doskonałym wyczuciem młodego widza. Autorzy odpowiadali wspólnie za scenariusz hitowego "Kajka i Kokosza", a jednocześnie mają na swoim koncie prace przy ukochanych przez maluchy ekranizacjach "Pucia" i "Kici Koci".

Nad rozwojem projektu wraz z krakowskim studiem Laniakea Pictures (producentami kinowego przeboju "100 dni do matury") czuwało natomiast amerykańskie Baboon Animation - kolektyw scenarzystów współtworzony przez weteranów studia DreamWorks, mający na koncie kilkadziesiąt nagród Emmy. Funkcję art directora i współreżyserki odcinków pełniła Alicja Gapińska, za animację odpowiadała Anna Chrzanowska-Pilarska, a za dźwięk i muzykę - Robert Ostiak. Lektorką i ambasadorką projektu została Olga Frycz.

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Premiera "Chmurki i Burzy" dla wszystkich dzieci i rodziców

Film trafi do kin 4 grudnia - tuż przed Mikołajkami, co czyni go idealną propozycją dla rodziców poszukujących prezentu w formie wspólnej świątecznej rozrywki. Natomiast jeszcze przed oficjalną premierą na najmłodszych widzów czekają otwarte pokazy specjalne, przeplatane aktywnościami na sali oraz zabawami w kinowych holach z udziałem Chmurki i Burzy. Te wyjątkowe wydarzenia odbędą się w dniach 28–29 listopada w Warszawie (Helios Blue City), Krakowie (Cinema City Bonarka), Lublinie (Multikino) oraz Gdańsku (Helios Forum). Bilety są już dostępne na stronach kin. (informacja prasowa)