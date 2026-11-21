Anna Dąbrówka, Zofia Jastrzębska czy Maria Dębska? To właśnie te trzy nazwiska dominują rankingi kandydatek na filmową Annę Jantar. Do wyścigu zgłosiła się też nieoficjalnie Julia Wieniawa, lecz córka piosenkarki, Natalia Kukulska, dość szybko zgasiła jej nadzieje. Teraz to samo zrobiła z tymi, którzy upierają się, że to właśnie jej córka powinna zagrać główną rolę w "JANTAR".

Natalia Kukulska o filmie "Jantar"

Natalia Kukulska o roli Anny Jantar. Jej córka nie zagra swej babci

Natalia Kukulska jest aktywnie zaangażowana w produkcję filmowej biografii swej matki, ale córki nie chce stawiać tu przed kamerą, gdyż - jej zdaniem - naznaczyłoby to całą jej karierę. W rozmowie z FAKTEM wyznała, że wraz z córką wspólnie podjęły decyzję, że Anna Dąrówska nie weźmie udziału w castingach.

- Przed moją córką była taka decyzja, czy wziąć udział na przykład w castingach do musicalu. I wspólnie zdecydowałyśmy, że to w ogóle nie jest dobry plan. Ona teraz zaczyna swoją drogę zawodową i nie byłoby to dobre, żeby zaczęła, nawet gdyby się udało, od roli swojej babci. To napiętnowałoby jakby jej życie artystyczne od samego początku - powiedziała.

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Julii Wieniawie brakuje jednego

W rozmowie z Eską Julia Wieniawa przyznała, że chętnie wcieliłaby się w rolę Anny Jantar. - W sumie, jak tak o tym pomyślę... Nie dostałam natomiast takiej propozycji, tak samo jak przy "Lalce", ale chęci są. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie? - powiedziała. Super Express poprosił Natalię Kukulską o komentarz w tej sprawie i choć wokalistka przyznała, że Julia ma warunki, to w jej opinii nie jest dostatecznie podobna.

- Ja podobieństwa akurat nie widzę, chociaż jest piękną kobietą, jeśli chodzi o rysy twarzy. Żeby nie było, to też nie jest tak, że szukamy klona. To nie jest program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tylko film. Jest jeszcze charakteryzacja, ale na pewno ważne są tutaj warunki fizyczne. Na taki pierwszy rzut oka nie uważam, żeby akurat Julia była podobna, ale to nie znaczy, że się nie nadaje - stwierdziła.

Kiedy premiera filmu o Annie Jantar?

Za reżyserię filmu "JANTAR" odpowiada Daniel Jaroszek, który wspólnie z Tatianą Zawrzykraj-Kutz napisał też scenariusz. Zdjęcia mają ruszyć w 2027 roku, a premierę zaplanowano na 2028 rok.

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