Adriana Kalska ogranicza występy w "M jak miłość". Co dalej z wątkiem Izy i Marcina?

Chociaż definitywne pożegnanie Izy z serialem "M jak miłość" nie zostało jeszcze oficjalnie przesądzone, widzowie wyraźnie dostrzegają rzadszą obecność tej postaci na ekranie. Adriana Kalska wciela się w tę bohaterkę już od jedenastu lat, jednak obecnie jej wątek uległ znacznemu okrojeniu.

W poprzednim sezonie "M jak miłość" bohaterka rozwiodła się z Radkiem, granym przez Philippe'a Tłokińskiego, a obecnie jej codzienność wypełniają wyłącznie obowiązki zawodowe oraz opieka nad pociechami. Ze względu na rozwój kariery kobieta pod koniec października niespodziewanie zdecydowała się na wyjazd do Amsterdamu. Swoje dzieci, czyli Szymka odgrywanego przez Stasia Szczypińskiego oraz Maję, w którą wciela się Laura Jankowska, przekazała pod opiekę Marcina, nie informując go nawet o planowanym terminie powrotu.

Po dłuższej nieobecności widzowie ponownie zobaczą Adrianę Kalską przez krótki moment w 1959 odcinku "M jak miłość". Epizod ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, jednak scenarzyści nie ujawnią w nim, co aktualnie dzieje się w życiu prywatnym Izy.

Przez ostatnie miesiące w "M jak miłość" rozwiedziona bohaterka poświęcała swój czas jedynie pracy w redakcji oraz wychowywaniu dzieci, na czym jej wątek w zasadzie się kończył. Była małżonka nie zdradza Marcinowi, czy w jej życiu pojawił się nowy partner, choć wszystko wskazuje na to, że po traumatycznych doświadczeniach z niezrównoważonym Radkiem całkowicie zrezygnowała z relacji z mężczyznami. Kobieta zamieszkuje obecnie dom na obrzeżach Warszawy, który wynajmuje od koleżanki z redakcji, a jej kontakty z Chodakowskim są mocno sporadyczne.

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Adriana Kalska komentuje swoją przyszłość w "M jak miłość" i mówi o wątku Izy

Ograniczenie wspólnych scen Izy z Marcinem i dziećmi rodzi pytania o dalszą obecność Adriany Kalskiej w "M jak miłość". Widzowie zastanawiają się, czy sama aktorka zrezygnowała z dalszego wcielania się w tę postać i czy twórcy przygotowują całkowite wygaszenie jej wątku w produkcji.

W swojej najnowszej rozmowie z portalem telemagazyn.pl 40-letnia gwiazda nie zadeklarowała wprawdzie całkowitego rozstania z obsadą "M jak miłość", jednak otwarcie przyznała, że wątek Izy został bardzo mocno okrojony.

„Jeżeli chodzi o Izę, to, wiadomo, jest matką dzieci Marcina, więc jeszcze będzie się pojawiać. Ale myślę, że na razie mogą państwo zobaczyć mnie w »Pierwszej miłości«” - powiedziała Adriana Kalska w rozmowie z portalem telemagazyn.pl.