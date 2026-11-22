"Barwy szczęścia" odcinek 3453. Celina w roli testerki wierności ignoruje Łukasza

W 3453 odcinku "Barw szczęścia" do Brońskiej zgłosi się Teresa, która poprosi o zdobycie twardych dowodów na zdradę jej małżonka. Kobieta jest przekonana, że Pilar nie przepuści żadnej okazji do skoku w bok, dlatego Celina postanowi zorganizować specjalną prowokację.

Detektywka zignoruje przy tym wyraźny sprzeciw swojego partnera. Łukasz w 3453 odcinku "Barw szczęścia" będzie ostrzegał ukochaną, że zastawianie pułapki na męża Teresy jest bardzo ryzykowne, a sam Pilar to niezwykle groźny człowiek.

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Wpadka Celiny podczas prowokacji w 3453 odcinku "Barw szczęścia"

Brońska nie tylko przyjmie ryzykowne zlecenie w 3453 odcinku "Barw szczęścia", ale również straci czujność w trakcie akcji na plenerowej siłowni w parku.

Pilar początkowo połknie haczyk i zacznie masować nogę detektywki, która będzie symulować bolesny skurcz. Jak informuje portal światseriali.interia.pl, dalszy przebieg wydarzeń zupełnie wymknie się spod kontroli kobiety.

Mężczyzna w 3453 odcinku "Barw szczęścia" chętnie przystanie na propozycję wspólnych ćwiczeń. Zgodzi się nawet odwiedzić mieszkanie nowej znajomej po tym, jak Celina zasugeruje mu potrzebę skorzystania z porządnego masażu, jednak do wizyty ostatecznie nie dojdzie.

Wszystko przez przypadkowego biegacza, który w 3453 odcinku "Barw szczęścia" potrąci detektywkę w parku. Z głowy Brońskiej spadną wówczas okulary, a Pilar natychmiast dostrzeże zamontowaną w oprawkach miniaturową kamerę i od razu zrozumie, że padł ofiarą spisku.

„Co to? Kamera? Kim ty w ogóle jesteś? Teresa cię nasłała?” - wściekły Pilar chwyci Celinę za rękę.

„Chcesz zniszczyć prawie 30 lat małżeństwa? Nie rób mi tego. Nic o mnie nie wiesz! Ile ci zapłaciła? Dam ci więcej... Sto tysięcy!” - mąż klientki zrobi się coraz bardziej natarczywy.

Pilar grozi Celinie zemstą w 3453 odcinku "Barw szczęścia"

Szukając ratunku w 3453 odcinku "Barw szczęścia", detektywka wymierzy napastnikowi silny cios kolanem w krocze. Powalony na ziemię Pilar zacznie krzyczeć, że kobieta gorzko tego pożałuje. Choć początkowo Brońska zlekceważy te słowa, bardzo szybko zrozumie, że zadarła z wyjątkowo niebezpiecznym człowiekiem i ma poważne kłopoty.

Kiedy oglądać 3453 odcinek "Barw szczęścia" w telewizji?

Telewizyjna premiera 3453 odcinka serialu "Barwy szczęścia" zaplanowana została na środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.