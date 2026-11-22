Nowy bohater w 1959. odcinku "M jak miłość". Mąż Elżbiety Domańskiej zacznie popisywać się przed Chodakowskimi

Od 1959. odcinka do obsady serialu "M jak miłość" dołącza Artur Domański, mąż Elżbiety. Do tej pory widzowie wiedzieli o nim jedynie tyle, że jego małżeństwo z panią prezes istnieje wyłącznie na papierze. Kobieta regularnie dopuszcza się zdrad i podczas nieobecności partnera wdaje się w kolejne romanse, a on sam niespecjalnie przejmuje się jej wybrykami.

Sytuacja ulegnie jednak zmianie w 1959. odcinku "M jak miłość", ponieważ Domański postanowi wziąć udział w wyrachowanej grze swojej żony i przystanie na propozycję spędzenia wspólnego wieczoru z Chodakowskimi. Gdy Elżbieta zaprosi Marcina oraz Kamę do swojej posiadłości, aby przedstawić im małżonka, Artur potraktuje to spotkanie jako doskonałą okazję do pochwalenia się ich luksusowym stylem życia.

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"M jak miłość", odcinek 1959. Artur Domański ośmieszy Kamę pytaniem o jej biznes

W 1959. odcinku "M jak miłość" pewny siebie bogacz zacznie opowiadać gościom o zakupie cennego obrazu, po który wybrał się aż do francuskiej Normandii. Jego słowa zrobią ogromne wrażenie na Kamie, która nigdy wcześniej nie miała okazji obracać się w towarzystwie tak zamożnych osób.

„To znaczy, że handlujesz antykami? Tak zawodowo?” – zapyta zainteresowana Kama. „Nie... Zajmuję się tym tak hobbystycznie. W końcu już mogę sobie na to pozwolić” – odpowie mąż Domańskiej, dając w ten sposób Chodakowskim subtelnie do zrozumienia, że jest milionerem. „To ciekawe...” – skwituje żona Marcina. „Oczywiście Elżbieta nie podziela mojej pasji do poszukiwania piękna...” – dorzuci po chwili Artur. „Kochanie, bo ty tego piękna szukasz w starych meblach i obrazach, a ja preferuję piękno bardziej współczesne” – odparuje Domańska, rzucając przy tym wymowne spojrzenie w stronę Marcina. „Tak wiem, a ty Kama, czym się zajmujesz?” – dopyta gospodarz. „Ja można powiedzieć, że poszłam w biznes... Otworzyłam swój salon fryzjerski, ale chyba już na początku poniosłam porażkę...” – wyzna Kama, która w obecności bogacza poczuje się jak życiowy nieudacznik. „O nie kochana, na początku każdy biznes to jest pasmo niekończących się kłopotów... Będzie dobrze” – wtrąci się Elżbieta, udając życzliwość wobec swojego gościa. „Dziękuję za wsparcie” – odpowie naiwnie Chodakowska, wierząc w szczerość intencji gospodyni.

Intryga w 1959. odcinku "M jak miłość". Artur Domański popiera wybór nowego kochanka żony

Niezręczna wizyta Chodakowskich u Domańskiej i jej małżonka w 1959. odcinku "M jak miłość" zakończy się zaledwie na jednym drinku. Gdy tylko goście opuszczą rezydencję, Artur błyskawicznie zrozumie, dlaczego Elżbieta tak bardzo zabiega o towarzystwo Marcina oraz jego żony. Mężczyzna nie okaże jednak nawet cienia zazdrości.

Co więcej, biznesmen dojdzie do wniosku, że jego żona doskonale wytypowała swojego kolejnego kochanka.

„Teraz już rozumiem, skąd wziął się twój upór! I popieram twój wybór... Mam tylko nadzieję, że się za bardzo nie rozkręcisz, bo to mili ludzie... Nie chciałbym, żeby ich życie zamieniło się w ruinę i popioły” – stwierdzi Artur po wyjściu gości. „Przecież nie jestem jakąś psychopatką! Ale wiesz, jak to jest: gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą! Jakieś straty muszą być...” – odpowie mu bezwzględnie Elżbieta.

Kiedy oglądać 1959. odcinek "M jak miłość" w TVP2? Data i godzina emisji

Telewizyjną emisję 1959. odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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