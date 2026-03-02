To będziemy oglądać w marcu. Wśród premier nowy sezon twórców "Stranger Things"

Na gruncie serialowym rok 2026 zaczął się wyśmienicie, a triumfy święciło przede wszystko HBO z aż trzeba mocnymi serialami - "Branżą", "The Pitt" i szeroko chwalonym "Rycerzem Siedmiu Królestw". Marzec kontynuuje dobrą passę, ale tym razem układ sił w streamingach rozkłada się bardziej równomiernie.

Seriale na marzec to przede wszystkim dużo nowości

W marcu wracają "One Piece" i "Daredevil", a także, po aż 16 latach, "Hoży doktorzy". Najciekawsze premiery miesiące to jednak debiuty - od przygód młodego Sherlocka Holmesa, przez zbrodnię na wywczasie na modłę "Białego lotosu" i kryminał o zabawnym tytule, po aktorską wersję kultowej bajki "Lucky Luke". Nie zabraknie też polskiego smaczka - HBO Max przygotowało bezkompromisowe "Piekło kobiet".

Taylor Sheridan aż dwukrotnie zabierze nas do swego umiłowanego uniwersum "Yellowstone", za sprawą "Marshals" i "Madison", twórcy "Stranger Things" znów spróbują nas nastraszyć (oby tym razem nie wywołali zbiorowej psychozy wśród widzów), a Bill Lawrence rozbawić - oby "Rooster" okazał się tak udany jak "Ted Lasso" i "Terapia bez trzymanki".

Co oglądać w marcu? Najciekawsze serialowe premiery

Ale do brzegu - poniżej prezentujemy listę najciekawszych serialowych premier marca 2026 roku wraz z opisami, datami premier i szczegółami emisji.

"Chętni na seks" - premiera 2 marca w HBO Max (pierwszy odcinek, reszta co tydzień)

Serial opowiada historię nietypowego miłosnego trójkąta. Skomplikowane relacje trzech osób znajdujących się w kryzysie wieku średniego prowadzą do przedwczesnej śmierci jednej z nich. W obsadzie: Jason Bateman ("Ozark"), David Harbour ("Stragner Things"), Linda Cardellini ("Już nie żyjesz"), Richard Jenkins ("Cmentarzysko ludożerców"), Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard oraz Chris Perfetti.

"Marshals: historia z Yellowstone" - premiera 2 marca w SkyShowtime (pierwszy odcinek, reszta co tydzień)

Kolejna odsłona uniwersum Taylora Sheridana. Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals. Łącząc umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, wymierza sprawiedliwość w Montanie. Stara się pogodzić życie rodzinne i pracę oraz udźwignąć ogromny psychiczny ciężar służby na ostatniej linii obrony w walce z przemocą.

"Młody Sherlock" - premiera 4 marca w Prime Video (wszystkie odcinki)

Nowy serial Guya Ritchiego, inspirowany książkami Andrew Lane'a o przygodach młodego Sherlocka Holmesa. Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Sherlock Holmes (Hero Fiennes-Tiffin) spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty'ego (Dónal Finn), zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street. W obsadzie znaleźli się również: Zine Tseng ("Problem trzech ciał"), Joseph Fiennes ("Opowieść podręcznej"), Natascha McElhone ("Halo"), Max Irons ("Trzy dni Kondora") i Colin Firth ("Jak zostać królem")

"Vladimir" - premiera 5 marca w Netflixie (wszystkie odcinki_

Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni (Rachel Weisz) zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta (Leo Woodall). Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje.

"Piekło kobiet" - premiera 6 marca w HBO Max (pierwszy odcinek, reszta co tydzień)

Kolejny polski serial HBO Max. Główną bohaterką jest tu Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami.

W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie. W obsadzie znaleźli się również: Borys Szyc, Jacek Koman, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Ireneusz Czop i Jacek Poniedziałek.

"Rooster" - premiera 9 marca w HBO Max (pierwszy odcinek, reszta co tydzień)

Nowy serial twórcy "Teda Lasso" i "Terapii bez trzymanki". Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive). Komediowa produkcja składa się z 10 odcinków, a wśród obsady oprócz Carrella i Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Johna C. McGinleya, Lauren Tsai oraz gwiazdora "Teda Lasso", Phila Dunstera.

"Scarpetta" - premiera 11 marca w Prime Video (pierwszy odcinek, reszta co tydzień)

Thriller kryminalny z wątkami medycyny sądowej, oparty na bestsellerowej serii książek Patricii Cornwell. Nicole Kidman wciela się tu w rolę dr Kay Scarpetty. Utalentowana i bezkompromisowa lekarka medycyny sądowej, dzięki wprawnym dłoniom oraz niezwykłej spostrzegawczości, jest zdeterminowana by stać się głosem ofiar, zdemaskować seryjnego zabójcę, i zrobić wszystko, żeby sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, nie doprowadziła teraz do jej upadku. Osadzony we współczesnym świecie zaawansowanych badań kryminalistycznych serial wykracza poza miejsce zbrodni, by zgłębiać psychologiczne złożoności zarówno sprawców, jak i śledczych, tworząc wielowarstwowy thriller badający koszty dochodzenia do sprawiedliwości za wszelką cenę.

Akcja serialu rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Podwójna narracja śledzi losy Kay Scarpetty (Nicole Kidman), od początków jej kariery jako głównej lekarki medycyny sądowej pod koniec lat 90., aż po współczesność, kiedy wraca do rodzinnego miasta i ponownie obejmuje swoje dawne stanowisko, prowadząc jednocześnie śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa. W dążeniu do sprawiedliwości Scarpetta musi zmierzyć się ze skomplikowanymi relacjami, w tym z napiętymi stosunkami z siostrą Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), skonfrontować wieloletnie zawodowe i osobiste niechęci oraz stawić czoła sekretom grożącym zburzeniem wszystkiego, co zbudowała.

"Kobiety niedoskonałe" - premiera 18 marca w Apple TV+ (dwa odcinki, reszta co tydzień)

Serial, oparty na powieści Araminty Hall o tym samym tytule, opowiada o zbrodni, która burzy życie trzech przyjaciółek. Niekonwencjonalny thriller porusza kwestie poczucia winy i sprawiedliwości, miłości i zdrady oraz wyborów, które na zawsze zmieniają ludzkie życie. Z czasem wychodzi na jaw się, że nawet najbliżsi okazują się kimś innym, niż sądziliśmy. W rolach. głównych występują Elisabeth Moss ("Opowieść podręcznej") i Kerry Washington ("Skandal").

"Lucky Luke" - premiera 23 marca w Disney+ (wszystkie odcinki)

Aktorska wersja kultowej animacji. Lucky Luke, samotny rewolwerowiec, musi połączyć siły z Louise, nieustraszoną młodą kobietą poszukującą swojej zaginionej matki. Razem stawiają czoła niebezpieczeństwom Dzikiego Zachodu, sprzymierzają się ze starymi wrogami, takimi jak Daltonowie czy Billy the Kid, i uczą się współpracy. Ta misja może ujawnić znacznie większe zagrożenie i doprowadzić Luke'a z powrotem do początków jego legendy.

"Tu zdarzy się coś strasznego" - premiera 26 marca w Netflixie (wszystkie odcinki)

Tu zdarzy się coś strasznego! Osią tego klimatycznego serialu grozy są losy narzeczonych w tygodniu poprzedzającym ich nieszczęsny ślub. Nowy serial twórców "Stranger Things", w obsadzie Camila Morrone ("Daisy Jones & the Six") i Adam DiMarco ("Biały lotos").

"Daredevil: Odrodzenie", sezon 2 - premiera 25 marca w Disney+ (pierwszy odcinek, reszta co tydzień)

Burmistrz Wilson Fisk twardą ręką rządzi Nowym Jorkiem i poluje na wroga publicznego numer jeden, mściciela z Hell’s Kitchen znanego jako Daredevil. Jednak kryjący się pod rogatą maską Matt Murdock nieustannie atakuje z cieni – ma zamiar zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina i odzyskać swój dom. Buntujcie się. Burzcie. Budujcie.

"Madison" - premiera 26 marca w SkyShowtime (dwa odcinki, reszta co tydzień)

I jeszcze kolejny serial Sheridana. "Madison" opowiada historię rodziny Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. Serial jest wzruszającym studium żałoby i ludzkich relacji. W rolach głównych Michelle Pfeiffer i Kurt Russell.

"Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo" - premiera 31 marca w Disney+ (wszystkie odcinki)

Różnorodna grupa hiszpańskich turystów na zorganizowanej wycieczce, niegdyś okazały hotel popadający w ruinę i garść mrocznych tajemnic zbiegają się podczas tygodniowego urlopu w Lizbonie. Kiedy jeden z podróżników zostaje znaleziony martwy dzień po przyjeździe, czworo pozostałych postanawia zbadać, kim może być zabójca – i czy może to być ktoś z ich własnej grupy. Ekipa fanów historii true crime i powieści kryminalnych będzie musiała zmierzyć się z policją, listą podejrzanych, groźbą wyrzucenia z wycieczki i własnymi tajemnicami, podczas gdy dni mijają i już niedługo będą musieli opuścić Lizbonę.

Seriale na marzec - pozostałe premiery

Ponadto z nowymi odcinkami wrócą "One Piece" (10 marca w Netflixie), "Ted" (20 marca w SkyShowtime) i "Hoży doktorzy" (26 marca w Disney+), a debiuty zaliczą kryminały "Ta noc" i "Harry Hole" (kolejno 13 i 26 marca w Netflixie).