105. urodziny Kazimierza Górskiego. Wyjątkowy gest na grobie trenera

Dnia 2 marca 2026 roku obchodzimy 105. rocznicę przyjścia na świat szkoleniowca, który w 1974 roku wywalczył z Polakami trzecie miejsce na świecie, a dwa lata wcześniej sięgnął po olimpijskie złoto.

Miejsce wiecznego spoczynku Kazimierza Górskiego znajduje się w Alei Zasłużonych na stołecznym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w sąsiedztwie grobu Bożeny Dykiel.

O żywej pamięci świadczą kwiaty złożone na płycie nagrobnej przez uczniów i nauczycieli ze szkoły w Czeplinku, której patronem jest właśnie ten wybitny trener.

Kariera i największe sukcesy Kazimierza Górskiego

Legendarny selekcjoner urodził się we Lwowie 2 marca 1921 roku. Jego kariera zawodnicza w barwach Legii Warszawa zaowocowała rozegraniem ponad 80 meczów i zdobyciem 34 goli, a także jednokrotnym występem w reprezentacji, jednak to ławka trenerska zapewniła mu wieczną pamięć. To właśnie pod jego wodzą polska kadra narodowa osiągnęła historyczne wyniki i była najlepsza w dziejach. Kibice do dziś wspominają "zwycięski remis" na Wembley w 1973 roku oraz fenomenalną postawę Biało-Czerwonych na niemieckim mundialu. W tamtej złotej erze filarami drużyny byli tacy zawodnicy jak Jan Tomaszewski, Kazimierz Deyna, Andrzej Szarmach, Robert Gadocha czy Jerzy Gorgoń. Po zakończeniu pracy z reprezentacją Górski z sukcesami prowadził kluby w Grecji.

Quiz. Ci piłkarze to prawdziwe legendy polskiego futbolu. Rozpoznasz Orłów Górskiego?

Wygląd grobu trenera w rocznicę urodzin

W dniu urodzin wybitnego szkoleniowca odwiedziliśmy jego mogiłę, zlokalizowaną w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Niedawno w bliskim sąsiedztwie tego miejsca pochowano Bożenę Dykiel, co sprawiło, że uczestnicy jej pogrzebu z refleksją spoglądali również na pomnik twórcy potęgi naszej piłki. W 105. rocznicę urodzin szczególną uwagę przykuwają kwiaty od społeczności szkolnej z Czeplinka. Placówka ta nosi imię Kazimierza Górskiego, a ten wzruszający gest uczniów i pedagogów dowodzi, że legenda trenera jest wciąż żywa, nawet wśród najmłodszego pokolenia. Zdjęcia dokumentujące wygląd miejsca spoczynku w tym szczególnym dniu prezentujemy w naszej galerii.

22