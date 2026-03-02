100. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy - nostalgiczna podróż po dziełach mistrza

REŻYSER, KTÓRY STAŁ SIĘ GŁOSEM NARODU

Andrzej Wajda to niekwestionowany współtwórca polskiej szkoły filmowej i jeden z bardziej rozpoznawalnych oraz cenionych rodzimych reżyserów. W 2000 roku został uhonorowany Oscarem za całokształt twórczości. Jego filmy nigdy nie były wyłącznie artystycznymi obrazami – stawały się społecznymi manifestami, które pobudzały do ogólnonarodowej dyskusji i dawały świadectwo prawdy w czasach, gdy wymagało to ogromnej odwagi. Wajda miał unikalny dar: potrafił spojrzeć na wielkie dramaty przez pryzmat jednostki, stawiając swoich bohaterów przed niemożliwymi wyborami moralnymi. To właśnie jego niezłomność i talent sprawiły, że polskie kino zyskało międzynarodowy rozgłos, a on sam stał się autorytetem dla milionów widzów i filmowców na całym świecie.

POZA KADREM: SERCE PO STRONIE WOLNOŚCI

Biografia Andrzeja Wajdy od zawsze była nierozerwalnie spleciona z historią Polski. Jako nastolatek pracował fizycznie podczas niemieckiej okupacji, a następnie działał w konspiracji jako łącznik Armii Krajowej. Te młodzieńcze doświadczenia, połączone ze stratą ojca w Katyniu, ukształtowały jego moralny kompas. Wajda nie zadowalał się rolą biernego artysty – był człowiekiem głęboko zaangażowanym społecznie, jawnie wspierającym opozycję antykomunistyczną i ruch „Solidarności”, później w wolnej Polsce pełniącym mandat senatora. Choć miał za sobą trzy zakończone rozwodami małżeństwa, ostateczną życiową i artystyczną przystań odnalazł u boku swojej czwartej żony, wybitnej scenografki Krystyny Zachwatowicz.

TRAGIZM POWOJENNEGO POKOLENIA: „POPIÓŁ I DIAMENT” (1958)

„Popiół i diament” (dostępny od 1. Marca na ARTE.tv) to bezsprzecznie jeden z najważniejszych polskich filmów w historii, uwielbiany przez gigantów światowego kina, w tym samego Martina Scorsese. Akcja, skondensowana do jednej nocy u progu zakończenia II wojny światowej, ukazuje tragiczne dylematy młodego AK-owca Maćka Chełmickiego. Wcielający się w niego Zbigniew Cybulski zdefiniował bohatera romantycznego na nowo – aktor chciał zagrać we własnym ubraniu: dżinsach, wojskowej kurtce z przewieszonym przez ramię chlebakiem i w kultowych ciemnych okularach. Warto wspomnieć, że legendarna scena w hotelowym barze, w której Maciek zapala spirytus w kieliszkach w akompaniamencie piosenki „Czerwone maki na Monte Cassino”, nie była przewidziana w scenariuszu, a pomysł na nią pojawił się spontanicznie podczas realizacji filmu. To dziś jeden z najbardziej wymownych i ikonicznych kadrów, które na zawsze weszły do popkultury.

NARODZINY BUNTU: „CZŁOWIEK Z MARMURU” (1976)

„Człowiek z marmuru” (w ARTE.tv od 1.03), uznawany za jeden z filmów inaugurujących nurt kina moralnego niepokoju, to bezlitosna analiza mechanizmów propagandy. Studentka reżyserii, Agnieszka (niezapomniany, brawurowy debiut Krystyny Jandy), bada historię zrzuconego z piedestału przodownika pracy – Mateusza Birkuta. Droga na ekrany była wyboista: sam scenariusz był blokowany przez cenzurę przez 13 lat, a produkcja ostatecznie powstała dzięki wstawiennictwu ówczesnego ministra kultury. Co ciekawe, temperamentna i zdeterminowana postać Agnieszki ma podwójne korzenie. W warstwie scenariusza była inspirowana studiującą wówczas w łódzkiej szkole filmowej Agnieszką Osiecką. Z kolei na planie Andrzej Wajda zasugerował Krystynie Jandzie, aby podpatrywała zachowanie i dynamikę swojej ówczesnej asystentki – młodej Agnieszki Holland. Arcydzieło Wajdy pokazuje, w jaki sposób kino może bezkompromisowo obnażać kłamstwa systemu.

KUŹNIA WOLNOŚCI: „CZŁOWIEK Z ŻELAZA” (1981)

Kontynuacja losów rodziny Birkutów w „Człowieku z żelaza” (od 3.03 na ARTE.tv) to kolejny ikoniczny tytuł kojarzony z nazwiskiem Wajdy, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Film powstawał na fali historycznych strajków z sierpnia 1980 roku. Sam pomysł oraz tytuł podsunął Wajdzie jeden z robotników podczas wizyty reżysera w Stoczni Gdańskiej, a scenariusz autorstwa Aleksandra Ścibora-Rylskiego powstał w zaledwie sześć dni. Realizowany absolutnie błyskawicznie obraz, w którym wystąpili autentyczni przywódcy zrywu (Lech Wałęsa i Anna Walentynowicz zagrali samych siebie), stanowi fascynujący zapis rodzącej się „Solidarności”.

OSOBISTE ROZLICZENIE W „LEKCJI KINA” ANDRZEJA WAJDY

Kilka miesięcy przed śmiercią, u progu swoich 90. urodzin (6 marca 2016 roku), reżyser powrócił do najważniejszych dzieł swojego życia. W sali montażowej założonej przez siebie piętnaście lat wcześniej w Warszawie Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, spotkał się z reżyserem Andrzejem Wolskim. Wspólnie wybrali sceny z jego filmów, które następnie Wajda oglądał i komentował. Zabieg ten przynosi zaskakujące, nowe interpretacje znanych wielu pokoleniom kultowych dzieł i pozwala głębiej wniknąć w sens całego dorobku artysty. Z rozmów obu twórców powstał wyjątkowy film dokumentalny – swoista mistrzowska lekcja kina i artystyczny testament. Wajda zdążył obejrzeć ukończony montaż filmu i uznał go za najważniejszy dokument towarzyszący jego 90. urodzinom. Obraz ten – bogaty, szczery i pełen refleksji – stała się symbolicznym podsumowaniem życia i twórczości artysty, który przez dekady pozostawał moralnym i historycznym sumieniem swojego kraju.

