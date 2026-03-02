Złoty chłopak wraca na antenę TVP1. Tak rozpoczynają się losy bohaterów 3. sezonu tureckiego hitu

Po zakończeniu emisji „Wichrowych wzgórz” 10 marca, na antenie TVP1 czeka nas kontynuacja innego tureckiego serialu – „Złoty chłopak”. Nowy sezon obiecuje emocjonujące wydarzenia, a główni bohaterowie wracają odmienieni przez życie i czas, niosąc ze sobą nowe tajemnice, miłosne zawirowania i rodzinne konflikty.

"Złoty chłopak" - o czym opowiada serial?

„Złoty chłopak” to turecki serial opowiadający o losach dwóch zamożnych rodzin. W centrum wydarzeń stoi młody, przystojny i charyzmatyczny Ferit, który cieszy się życiem, nie martwiąc się o przyszłość ani zobowiązania. Jego beztroskie podejście do życia nie spotyka się z aprobatą dziadka Halisa, który stara się ukierunkować wnuka na odpowiedzialną drogę, ucząc go wartości rodziny i konsekwencji działań.

Serial ukazuje nie tylko romantyczne perypetie bohaterów, ale także skomplikowane relacje rodzinne, konflikty interesów i dramatyczne zwroty akcji, które pokazują, że życie w luksusie nie gwarantuje braku problemów nie zwalnia od trudnych wyborów. Fabuła wciąga dzięki połączeniu miłości, zdrad, napięć i napięć między rodzinami, a przy tym przyciąga widzów barwnymi postaciami i klimatem współczesnego Stambułu.

"Złotego chłopaka" - streszczenie odcinka 245

Nowy sezon rozpoczyna się dramatycznym wydarzeniem – Seyran nagle traci przytomność, a następnie akcja przenosi się dwa lata w przyszłość. Widzowie poznają odmienioną Seyran, która wraca do Stambułu i jest teraz w związku z Sinanem. W drodze na ślub Suny i Abidina Seyran oświadcza się Sinanowi, a on przyjmuje jej propozycję, co stanowi jeden z najważniejszych momentów odcinka.

Tymczasem Ferit próbuje ułożyć sobie życie u boku Diyar, jednak rodzina Korhanów przeżywa trudne chwile – Orhan ogłasza ślub z kochanką oraz jej ciążę, wywołując niemałe zamieszanie. Abidin zaprasza Ferita na swój ślub, zdradzając mu, że Seyran i Sinan także planują ślub. Ferit przyjmuje tę wiadomość z dystansem, co pokazuje jego rozwój emocjonalny i refleksję nad własnym życiem.

W międzyczasie Esme staje przed wyzwaniem – nie chce wpuścić do domu Kazima, z którym jest po rozwodzie, co dodaje kolejny poziom napięcia i dramatyzmu do fabuły. Odcinek 245 wprowadza widzów w nowe życie bohaterów, pokazując zarówno miłosne szczęścia, jak i trudne decyzje rodzinne, które będą kształtować dalszy przebieg akcji trzeciego sezonu.

"Złoty chłopak" - gdzie i kiedy oglądać serial?

Trzeci sezon „Złotego chłopaka” będzie emitowany na antenie TVP1 od środy 11 marca 2026 roku o godz. 14:00. Serial powraca po sukcesie wcześniejszych sezonów, które zdobyły w Polsce dużą popularność wśród fanów tureckich produkcji. Dzięki codziennej emisji widzowie będą mogli śledzić kolejne odcinki i emocjonować się losami Ferita, Seyran, Sinana oraz pozostałych bohaterów.