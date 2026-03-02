Na co pójść do kina w marcu? Oto 8 najbardziej obiecujących filmowych premier

Marzec 2026 - najbardziej obiecujące filmowe premiery. Bez zbędnego przedłużania, poniżej zamieszczamy 8 nowych filmów, na które warto pójść do kina w tym miesiącu. (wszystkie opisy pochodzą od dystrybutorów)

"Dobry chłopiec" - premiera 6 marca

Kolejna międzynarodowa produkcja Jana Komasy, reżysera nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (znany z serialu "Dojrzewanie" Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego |dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec.

"Dobry chłopiec" debiutował podczas jubileuszowej 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto i został zaproszony do prestiżowej sekcji Centrepiece. Film zebrał wyśmienite recenzje zarówno w Polsce, jak i za granicą - w serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się wynikiem aż 95% pozytywnych not przy 20 recenzjach.

Niby są tu założenia "Mechanicznej pomarańczy", ale jednak dla mnie to jednak bardziej Lanthimos, który trochę stracił poczucie humoru i zrezygnował z surrealizmu. Niby prosta historia, ale ma wiele warstw i zostaje w widzu na dłużej. Zrezygnowanie z moralizatorstwa i oczywistej puenty ratuje trochę oczywisty finał. Najlepszy film Komasy - ocenia Joanna Chojnacka z Gazeta.pl.

"Bez wyjścia" - premiera 13 marca

Coś w sam raz dla miłośników "Parasite" z gwiazdorem "Squid Game" w roli głównej. W "Bez wyjścia" koreański mistrz kina gatunkowego, Park Chan-wook ("Oldboya", "Służąca" i "Podejrzanej"), stawia niepokojąco trafną diagnozę współczesnych lęków – w swoim bezkompromisowym, autorskim stylu.

Man-su (Lee Byung-Hun) prowadzi idealne życie: stabilne zatrudnienie, rodzina, dom, dwa golden retrievery. Ale wystarczy jeden dzień, by sielanka zmieniła się w horror. Man-su traci pracę w fabryce papieru, a z nią status, męskość, tożsamość, honor i sens życia. By je odzyskać, nie cofnie się przed niczym, szczególnie że mokra robota przynosi tyle samo satysfakcji, co ta papierkowa. Choć bezlitośnie kpi z wyścigu szczurów, korporacyjnej mentalności i męskiego ego, reżyser zabiera również głos na temat współczesnego rynku pracy w dobie AI. "Bez wyjścia", podobnie jak kultowy "Parasite", pod warstwami czarnego humoru kryje wnikliwe obserwacje dotyczące klasowych napięć i burzliwych społecznych przemian.

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - premiera 13 marca

Określany mianem olśnienia, debiut fabularny Emi Buchwald (laureatki Paszportów Polityki), porównywany do uwielbianych przez widzów filmów: "Najgorszy człowiek na świecie" oraz "Frances Ha". Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa – Dusiołek – niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki. Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z narkotykami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.

W rolach głównych występują: Bartłomiej Deklewa, Karolina Rzepa, Izabella Dudziak oraz debiutujący na wielkim ekranie Tymoteusz Rożynek znany pod pseudonimem Szczyl.

Najwspanialeszy polski debiut co najmniej od czasu Ostatniej rodziny. Szczera, poetycka i poruszająca polifonia Warszawy i błądzącego przez nią i swoje życie rodzeństwa. Przywołuje na myśl "Symfonię o Umieraniu" Glasnera, czy kino Joahima Triera, ale jednocześnie zawstydza tamte filmy swoium dopracowaniem, bezpretensjonalnością, tempem i wybitnymi zdjęciami Tomasza Gajewskiego. Emi Buchwald w świat pełnych metraży wchodzi nie tylko z drzwiami, ale całą futrynąi elewacją! - Marcin Prymas, Pełna Sala.

"Testament Ann Lee" - premiera 13 marca

Uznana scenarzystka i reżyserka Mona Fastvold "(Świat, który nadejdzie", "Brutalista") przedstawia swój najnowszy film - opartą na faktach, niezwykłą historię Ann Lee, założycielki wspólnoty religijnej znanej jako Szejkersi. W tytułowej roli charyzmatycznej przywódczyni, głoszącej równość płci oraz sprawiedliwość społeczną, zobaczymy nominowaną do Oscara Amandę Seyfried. W filmie pojawia się ponad kilkanaście tradycyjnych hymnów Szejkersów, reinterpretowanych jako pełne uniesienia sekwencje taneczne z choreografią Célii Rowlson-Hall ("Vox Lux") oraz z oryginalną muzyką i piosenkami skomponowanymi przez zdobywcę Oscara Daniela Blumberga ("Brutalista").

"Projekt Hail Mary" - premiera 20 marca

Adaptacja bestsellerowej powieści Andy'ego Weira. Nauczyciel i biolog molekularny Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym oddalonym lata świetlne od Ziemi, nie pamiętając, kim jest ani jak się znalazł poza Ziemią. Powoli zaczyna przypomianać sobie cel misji: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca. Ryland wykorzystuje wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby uratować planetę przed zagładą… jednak niespodziewana przyjaźń sprawi, że może nie będzie musiał robić tego samotnie.

"Miłość, która zostaje" - premiera 20 marca

Nowy film Hlynura Pálmasona ("Biały, biały dzień", "Godland") to historia o rozpadzie pewnej rodziny, będąca zaskakującą hybrydą emocji i stylów: jest intymna i melancholijna, ale jednocześnie pełna rozmachu; niezwykle czuła, ale zarazem szydercza i slapstickowa. Pálmason odmalowuje życiowe bardo – stan zawieszenia, w jakim znajdują się jego bohaterowie: małżeństwo i ich troje dzieci.

Magnus jest marynarzem na statkach rybackich, a Anna to artystka marząca o przełomie w karierze. Każde z nich na własną rękę próbuje posklejać rodzinę, ale to Magnus czuje się tym wyrzuconym za burtę. Studium rozstania jest dla Pálmasona okazją do przyjrzenia się – z ironią i czułością – mężczyznom, dryfującym, zagubionym, szukającym dla siebie nowych ról. Nawigując pomiędzy porami roku (film przedstawia okrągły rok z życia rodziny), portretując surowy pejzaż Islandii, obsesyjnie przyglądając się maszynom, reżyser bezbłędnie znajduje wizualne ekwiwalenty uczuciowego i egzystencjalnego rozchwiania.

"Tajny agent" - premiera 27 marca

Film Klebera Mendonçy Filho ("Aquarius", "Bacurau"); nominowany do Oscara w 4 kategoriach (w tym za Najlepszy Film), zdobywca dwóch Złotych Globów i dwóch nagród w konkursie festiwalu w Cannes; przywołuje ducha klasycznego kina gangsterskiego. Jednocześnie brawurowo łączy wątki obyczajowe z epickim rozmachem, humor z seksapilem, nostalgię z grozą.

Akcja rozgrywa się w Brazylii lat 70. podczas karnawału. Zanurzone w palącym słońcu miasto Recife jest na granicy szaleństwa: w trakcie roztańczonego święta giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, a wśród tłumów krążą dwaj zabójcy z tajną misją... Kolory i radość to tylko pozory – to czasy brutalnej wojskowej dyktatury. Marcelo, bohater "Tajnego agenta", to mężczyzna przypadkowo uwikłany w sieć politycznych i kryminalnych intryg sięgających szczytów władzy. Był uczciwy, więc stał się celem skorumpowanego systemu i teraz każdy kolejny krok może kosztować go życie. Jak ocalić siebie i rodzinę w świecie brutalnej przemocy, fałszywych tożsamości, podsłuchów i kłamstw? W roli głównej znany z "Narcos", "Elitarnych" i "Civil War" Wagner Moura.

"Kokuho" - premiera 27 marca

Nominowana do Oscara, monumentalna opowieść o poświęceniu, pasji i dążeniu do doskonałości w przepięknej oprawie wizualnej. Wygodne życie nastoletniego syna przywódcy yakuzy kończy się, gdy jego rodzice giną w zamachu. Trafia pod opiekę słynnego aktora (Ken Watanabe, znany z "Ostatniego samuraja" i "Incepcji"), który dostrzega jego sceniczny talent. Rozpoczyna się katorżniczy trening i braterska rywalizacja z synem mentora w drodze na szczyt.

