Ten polski serial podzieli widzów. W roli głównej gwiazda "Domu dobrego"

"Piekło kobiet" zabierze nas do Warszawy lat 30. XX wieku - pulsującego serca kraju, miasta kontrastów i... nierówności. To świat, w którym kobiety zmuszone są walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. Serial Ewa Puszczyńskiej, producentki nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych "Idy" i porażającej "Strefy interesów", z pewnością podzieli polską publikę. Jest bowiem odważny i bezkompromisowy.

"Piekło kobiet" nowym polskim hitem HBO Max?

Główną bohaterką jest tu Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami.

W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

"Piekło kobiet" - premiera już w marcu

Na ekranie, u boku Agaty Turkot, Mateusza Damięckiego i Huberta Miłkowskiego ujrzymy m.in. Borysa Szyca, Katarzynę Herman, Marię Kowalską, Bogumiłę Bajor, Jacka Komana, Piotra Polaka, Jacka Poniedziałka, Piotra Trojana, Jacka Belera, Tomasza Sapryka, Ireneusza Czopa, Karolinę Kowalską, Andrzeja Kłaka, Macieja Kosiackiego, Michała Wójtowicza oraz Paulinę Krzyżańską. Pierwszy odcinek "Piekła kobiet" zadebiutuje w serwisie HBO Max w dniu 6 marca, kolejne ukazywać się będą co tydzień.

