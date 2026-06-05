Ten serial ma nieprzyzwoicie dobrą obsadę. To coś dla fanów kina akcji

"Lucky" to ośmioodcinkowy serial Apple TV oparty na bestsellerowej powieści Marissy Stapley i rekomendacji klubu książkowego Reese Witherspoon ("Wielkie kłamstewka", "The Morning Show"), której firma odpowiada zresztą za produkcję.

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"Lucky" - czego dotyczy fabuła i kto znalazł się w obsadzie?

Gdy wielomilionowy skok na kasę kończy się fiaskiem, oszustka Lucky (Anya Taylor-Joy) musi uciekać. Ścigana zarówno przez FBI, jak i bezwzględnego bossa ze świata przestępczego, Lucky musi zdobyć szansę na wyjście z tej sytuacji i walczyć o życie.

W roli głównej występuje laureatka Złotego Globu i nagrody SAG oraz nominowana do nagrody Emmy Anya Taylor-Joy ("Gambit królowej", "The VVitch"), która pełni również funkcję producentki wykonawczej. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. oraz William Fichtner.

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"Lucky" - kiedy premiera serialu?

"Lucky" zadebiutuje dwoma odcinkami w Apple TV w środę, 15 lipca. Kolejne będą udostępniane co środę, aż do 19 sierpnia. Showrunnerem, scenarzystą i producentem serialu jest Jonathan Tropper ("Znajomi i sąsiedzi"), a współshowrunnerką i producentką wykonawczą jest także Cassie Pappas ("Silos"). Producentkami wykonawczymi są Reese Witherspoon i Lauren Neustadter ("The Morning Show"); Anya Taylor-Joy produkuje serial wykonawczo w ramach swojej firmy LadyKiller. Jonathan van Tulleken ("Szōgun"), który wyreżyserował odcinek pilotażowy, pełni również funkcję producenta wykonawczego.

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"Lucky" - zwiastun