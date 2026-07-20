Panna młoda, odcinek 155: Hancer dla dobra dziecka Beyzy złoży jej szokującą obietnicę - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 155. odcinku serialu „Panna młoda”?

Przebiegła Beyza uderzy w Hancer w najbardziej czuły punkt. Kobieta nie ma oczywiście pojęcia, że dawna ukochana Cihana nosi w łonie jego dziecko, które zostanie prawowitym spadkobiercą rodu Develioglu. Mimo to jest gotowa na wszystko, by raz na zawsze wyeliminować konkurentkę. Dlatego po ucieczce z rezydencji męża z niemowlęciem na rękach, zaledwie kilka godzin później pojawi się w domu Cemila, brata Hancer. Domownicy będą całkowicie zaskoczeni tą niespodziewaną wizytą.

Późnym wieczorem Beyza stanie w drzwiach z małym Cihanem owiniętym w błękitny kocyk. Poprosi Hancer o wpuszczenie do środka. Gospodyni straci dar mowy, dlatego zainterweniuje Derya.

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Dlaczego Beyza odwiedzi Hancer w 155. odcinku serialu „Panna młoda”?

— „Nie będziemy przecież rozmawiać na progu. Wejdź...” — warknie bratowa Hancer. — „O co chodzi? Przychodzisz tutaj zaraz po porodzie. Jeśli szukasz awantury, ostrzegam cię od razu: nie obchodzi mnie, że właśnie zostałaś matką!”

— „Nie przyszłam się kłócić” — skłamie gładko Beyza. Wtedy Hancer od razu spróbuje wytłumaczyć, dlaczego pojechała do starego domu i ponownie spotkała się z Cihanem. To właśnie tam przyłapała ich obecna żona biznesmena.

— „Nie interesuje mnie powód. Nie przyszłam tutaj z tego powodu... Chcę, żebyś go wzięła” — zadecyduje Beyza, podając dziecko Hancer.

— „Co?”

— „Weź go. Wiem, że nie zrobisz mu krzywdy...”

Hancer przytuli fałszywego syna Cihana w 155. odcinku serialu „Panna młoda”

Wzruszona Hancer spojrzy na syna swojego ukochanego. Będzie wiedziała, że niewinne maleństwo za nic nie odpowiada, zwłaszcza że sama spodziewa się dziecka Cihana. Do głowy jej jednak nie przyjdzie, że trzyma na rękach cudze niemowlę, którego biologiczną matką jest Yonca.

— „Jest piękny… Jak mały aniołek”.

Głos Beyzy natychmiast ulegnie zmianie. Zacznie opowiadać o swoich rzekomych poporodowych traumach. Będzie perfekcyjnie udawać zranioną kobietę, która nie jest w stanie zapewnić synkowi pełnej rodziny, ponieważ mąż ją odrzuca.

— „Bycie matką zmienia człowieka. Dopiero teraz naprawdę to rozumiem. Mam nadzieję, że kiedyś ty też tego doświadczysz. Spójrz mu jeszcze raz w oczy. Wiem, że podejmiesz właściwą decyzję...”

Derya przejrzy gierki Beyzy w 155. odcinku serialu „Panna młoda”

Derya straci cierpliwość. — „Ona znowu tobą manipuluje. Naprawdę tego nie widzisz? Nie wystarczyło jej, że wykorzystała dziecko, żeby odzyskać męża, więc teraz przyszła jeszcze tutaj”.

Tym razem Beyza powstrzyma nerwy i nie da się sprowokować. Będzie zachowywać się tak, jakby macierzyństwo autentycznie ją odmieniło, ignorując fakt, że to wcale nie ona rodziła.

— „Masz rację. Myślałam, że kiedy dziecko się urodzi, wszystko się naprawi. Że Cihan wróci do mnie naprawdę. Ale się myliłam. Nie przyszłam tutaj dla siebie. Od chwili, kiedy zostałam matką, zaczęłam rozumieć rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Teraz nie czekam już na Cihana jako żona. Czekam na niego jako matka jego dziecka. Mój syn tęskni za ojcem, choć nawet jeszcze go nie zna...”

Szokująca obietnica Hancer w 155. odcinku serialu „Panna młoda”

Hancer powoli odda małego Cihana z powrotem na ręce Beyzy. — „Jeśli chodzi o mnie, nie musisz się martwić. Tym razem to naprawdę koniec” — zapewni nową żonę dawnego ukochanego.

— „Wiem. Ale Cihan też musi to zrozumieć. Nadal nawet go nie zobaczył. Nie wziął własnego syna na ręce. Moje dziecko ma ojca, mimo to jest jak sierota”.

Wyznanie Beyzy zaboli Hancer do żywego. W rezultacie złoży rywalce zdumiewającą przysięgę, że już na zawsze odetnie się od byłego partnera. — „Przysięgam na moich bliskich, że ja i Cihan nigdy więcej nie będziemy razem...”