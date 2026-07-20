Panna młoda, odcinek 155: Mukadder o mały włos nie zdradzi prawdy o ojcu dziecka Beyzy!

Gdzie i kiedy oglądać 155. odcinek „Panna młoda”?

Telewidzowie mogą się zastanawiać, czy w 155. odsłonie hitu „Panna młoda” Mukadder wreszcie pęknie pod wpływem wyrzutów sumienia i poinformuje Cihana, że maluch przypisywany Beyzie to w rzeczywistości potomstwo Yoncy. Chłopiec jest bowiem efektem perfidnego planu zrealizowanego przez Beyzę we współpracy z bezwzględnym ojcem, Nusretem. Emocje sięgną zenitu tuż po tym, jak fałszywa matka z dzieckiem i swoim rodzicem wyjadą z posiadłości Develioglu. Wtedy Mukadder nagle straci przytomność, a kiedy obudzi się w swoim łóżku, zastanie przy nim Cihana.

Cihan traci cierpliwość do matki. 155. odcinek „Panna młoda”

To, co nastąpi później w 155. epizodzie „Panna młoda”, okaże się zaledwie wizją przerażonej nestorki rodu, która o mały włos się nie zmaterializuje. Wzburzony biznesmen wkroczy do sypialni matki i bez ceregieli wyartykułuje wszystkie swoje pretensje. Mężczyzna nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego seniorka ignoruje swojego wymarzonego wnuka i dziedzica tak potężnego majątku, o którego przecież tak bardzo walczyła.

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– Czego ode mnie chcesz, mamo? Powiedz mi czego jeszcze ode mnie oczekujesz? Przez całe lata niszczyłaś moje życie, bo marzyłaś o wnuku! Zrobiłaś wszystko, żeby zmusić mnie do odejścia od Hancer i powrotu do Beyzy. Manipulowałaś mną, naciskałaś, nie pozwalałaś mi oddychać. I proszę… stało się dokładnie to, czego chciałaś. Mam syna. Ale ty nawet na niego nie spojrzałaś! Nawet nie spojrzałaś na swojego wymarzonego wnuka. Dlaczego, mamo? Powiedz mi prawdę!

Odcinek 155 „Panna młoda”: Mukadder wyznaje szokującą prawdę?

W wyobrażeniach Mukadder w 155. odcinku „Panna młoda”, zalana łzami kobieta postanawia zrzucić ciężar z serca. Wypowiada wówczas druzgocące zdania, uświadamiając synowi, że chłopiec, przez którego zrezygnował z uczucia do Hancer, wcale nie ma z nim nic wspólnego.

– Bo to nie jest mój wnuk! To nie jest twoje dziecko! Wciągnęli nas w swoją grę. Beyza cię oszukała. To dziecko nie jest twoje. A ja… ja pozwoliłam na ten grzech. Zmusili mnie do milczenia... Sumienie zjada mnie od środka. Każdego dnia. Nie mogę już tego dłużej ukrywać. Nie dam rady patrzeć, jak przytulasz obce dziecko, wierząc, że to twój syn…

W tej mrocznej wizji seniorka bezskutecznie błaga syna o wybaczenie. Dostrzegając furię w oczach Cihana uświadamia sobie, że ostatecznie przekreśliła ich relację. Mężczyzna brutalnie odtrąca jej dłoń i z pogardą odsuwa się od łóżka.

– Zrujnowałaś mi życie! Zniszczyłaś wszystko! Odebrałaś mi Hancer! Nie jesteś już moją matką!

"Panna młoda" odcinek 155: To był tylko koszmar Mukadder

Krótko po tej projekcji własnego strachu, w 155. odcinku „Panna młoda” zszokowana Mukadder wraca do rzeczywistości. Widzi przed sobą wciąż dopytującego Cihana, próbującego ustalić, dlaczego matka wypuściła Beyzę z dzieckiem. Okazuje się zatem, że wyznanie prawdy i cała awantura były jedynie wytworem udręczonego umysłu seniorki.

Taki obrót spraw oznacza, że przez wiele kolejnych odcinków serialu „Panna młoda” Cihan nadal będzie przekonany o swoim ojcostwie, żyjąc w nieświadomości, że w rzeczywistości wychowuje biologicznego syna Yoncy.