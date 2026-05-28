Widzowie pokochali ten kryminał z Colinem Farrellem. Wiemy, co wydarzy się w 2. sezonie

"Sugar" - 2. sezon już w czerwcu w Apple TV

"Sugar" to ceniony neo-noirowy serial detektywistyczny z Colinem Farrellem w roli głównej. Pierwszy sezon został określany jako "jeden z najlepszych neo-noirowych thrillerów ostatnich lat" z "najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji". Drugi zadebiutuje jednym odcinkiem w Apple TV w piątek, 19 czerwca, a kolejne będą emitowane w każdy piątek, aż do 7 sierpnia.

"Sugar" - co się wydarzy w 2. sezonie?

"Sugar” to współczesna odsłona, jednego z najpopularniejszych i najważniejszych gatunków w historii literatury, kina i telewizji - serialu detektywistycznego. W drugim sezonie, prywatny detektyw z Los Angeles oraz miłośnik kina, John Sugar (nominowany do Oscara i Emmy Colin Farrell), powraca z nową sprawą, śledząc starszego brata wschodzącej gwiazdy boksu, który nadal poszukuje zaginionej siostry. Gdy śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, Sugar musi zmierzyć się z samym sobą i zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę?

Obok Farrella, w drugim sezonie "Sugar" wystąpią Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz gościnnie Shea Whigham. Za powstanie serialu "Sugar" odpowiada Mark Protosevich, a showrunnerem drugiego sezonu jest Sam Catlin, który pełni również funkcję producenta wykonawczego pod szyldem Short Drive Entertainment. Audrey Chon i Simon Kinberg są producentami wykonawczymi ze strony Genre Films, w ramach ogólnej umowy Kinberga z Apple TV. Farrell, Scott Greenberg oraz Chip Vucelich także pełnią role producentów wykonawczych. (informacja prasowa)

"Sugar" - zwiastun 2. sezonu