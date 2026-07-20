Tak wygląda casting do „Love is Blind: Polska 2”. O to zapyta Netflix

Jak wygląda formularz zgłoszeniowy do "Love is Blind: Polska 2"?

Początek rekrutacji jest niezwykle drobiazgowy. Potencjalni uczestnicy muszą udostępnić standardowe dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć oraz orientację seksualną. Formularz zawiera również pytania o stan cywilny, dzieci i posiadane wykształcenie. Produkcja jest ponadto zainteresowana statusem związku kandydata, pytając wprost, od kiedy żyje bez partnera.

To jednak nie wszystko. Chętni na udział w eksperymencie muszą zdradzić nieco więcej na swój temat. Zgłoszenie wymaga opisania swojej ścieżki zawodowej, pasji i codziennych zainteresowań.

Twórcy programu proszą także o podanie wzrostu i sprawdzenie obecności kandydata w internecie poprzez linki do profili społecznościowych. Dzięki temu ekipa castingowa może prześwietlić aplikujących, zanim zostaną oni zaproszeni na rozmowę na żywo.

Czy przeszłość w telewizji dyskwalifikuje w "Love is Blind: Polska 2"?

Aplikacja nie obędzie się bez dodania wizerunku. Zgłaszający się mają obowiązek przesłania kilku swoich fotografii, by ekipa mogła zweryfikować tożsamość. Co ciekawe, formularz zawiera rubrykę dotyczącą wcześniejszego obycia z kamerą. Platforma dopytuje o udział w innych formatach telewizyjnych, serialach czy produkcjach reklamowych. Chociaż obecność w mediach nie skreśla kandydata, produkcja dokładnie analizuje to przy doborze obsady.

Kiedy nowe odcinki "Love is Blind: Polska 2"?

Data wejścia na plan ani termin premiery nowych epizodów pozostają na ten moment nieznane. Wiadomo jedynie, że machina castingowa ruszyła na dobre. Z nadesłanych ankiet wyłoniona zostanie kolejna grupa ochotników, która zaryzykuje znalezienie miłości w całkowitej ciemności, budując relację wyłącznie za pośrednictwem rozmów w słynnych kabinach.