Barwy szczęścia. Związek Oli i Justina przetrwa! Będzie wyjątkowa uroczystość

Barwy szczęścia. Ola i Justin na najnowszych zdjęciach z planu

W mediach społecznościowych udostępniono zakulisowe materiały z produkcji "Barw szczęścia", na których widać Michalinę Robakiewicz. Serialowa Ola zaprezentowała się w zjawiskowej, brązowej sukni do ziemi, a jej wizerunek dopełnił staranny makijaż oraz wieczorowe upięcie włosów. Tak elegancki wygląd jednoznacznie sugeruje, że młoda kobieta będzie uczestniczyć w bardzo prestiżowym wydarzeniu.

U jej boku nie mogło zabraknąć oczywiście Justina. Jasper Sołtysiewicz również zadał szyku w wyjściowym stroju, a wspólne kadry aktorów natychmiast przyciągnęły uwagę fanów. Chociaż ekipa telewizyjna trzyma w ścisłej tajemnicy powód tych radosnych obchodów, ich zgodna obecność na planie daje jasny sygnał o długo oczekiwanym przełomie w życiu tej pary.

Kryzys w Barwach szczęścia z powodu zmontowanego nagrania

Finał minionego sezonu dostarczył parze mnóstwa skrajnych emocji. Ich relacja stanęła na krawędzi rozpadu w wyniku głośnej afery związanej z monitoringiem. Ola dała wiarę materiałom wideo, na których Justin rzekomo obdarowywał pocałunkami Reginę (w tej roli Kamila Kamińska). Sam Skotnicki od samego początku stanowczo zaprzeczał, twierdząc, że kompromitujący film został celowo sfałszowany.

Pomimo usilnych starań chłopaka o udowodnienie swojej niewinności, cała ta intryga mocno odbiła się na zaufaniu w ich związku. Najnowsze doniesienia z telewizyjnego zaplecza pozwalają jednak przypuszczać, że w nadchodzących odcinkach miłosne losy bohaterów diametralnie się odwrócą na lepsze.

Wydarzenie w Barwach szczęścia otworzy nowy rozdział

Opublikowane w sieci fotografie udowadniają, że Ola i Justin ponownie spędzą czas w swoim towarzystwie podczas hucznej ceremonii. Biorąc pod uwagę ich doskonałe nastroje, wydaje się mało prawdopodobne, aby między bohaterami nadal utrzymywało się gigantyczne napięcie. Z szerokich uśmiechów na ich twarzach można wyczytać całkowite zażegnanie dawnych sporów i wyjaśnienie niedawnych nieporozumień.

Producenci na razie milczą w kwestii dokładnego charakteru celebrowanej okazji. Może tu chodzić o ślub, spotkanie w gronie rodzinnym czy zupełnie inną uroczystość. Pewne jest natomiast to, że po brutalnej próbie sił zakochani otrzymają szansę na czystą kartę, co pozwoli im skutecznie odbudować uczucie, które jeszcze chwilę wcześniej wydawało się zniszczone.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!