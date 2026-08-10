"Ród smoka". Oto co już wiemy o 4. sezonie. Trochę na niego poczekamy

"Ród smoka" - 4. sezon będzie już ostatnim. Kiedy premiera?

"Ród smoka" niemal od samego początku pomyślany był jako czterosezonowy serial. Potwierdził to ostatnio sam showrunner, Ryan Condal. Ostatnia tura odcinków jest już na wczesnym etapie prac - w połowie czerwca pierwsze drafty scenariuszy zaczęły już trafiać do HBO, ale przed ekipą wciąż masa pracy. Wygląda więc na to, że 4. sezon "Rodu smoka" zobaczymy najwcześniej w 2028 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Ród smoka". Co haft Helaeny mówi nam o przyszłości Rhaenyry? Wyjaśniamy

"Ród smoka" - rozmawiamy z Gayle Rankin, serialową Alys Rivers, o wydarzeniach z 3. sezonu | WYWIAD

"Ród smoka" - jak będzie wyglądał 4. sezon? Nie spodziewajcie się szczęśliwego zakończenia

Ramsay Bolton rzekł niegdyś: "if you think this has a happy ending, you haven't beem paying attention" i cytat ten w pełni odwzorowuje zwieńczenie losów Rhaenyry (Emma D'Arcy), Daemona (Matt Smith), Aegona (Tom Glynn-Carney) i reszty ekipy z "Rodu smoka". Zakończenie wojny zwanej przez minstreli Tańcem Smoków jest w "Ogniu i krwi" niezwykle ponure i przytłaczające. Czy serial podąży tą samą ścieżką? Poniekąd. Podczas niedawnej konferencji prasowej Ryan Condal obwieścił, że choć duch powieści George'a R. R. Martina i prawdziwych wydarzeń, którymi się inspirował, zostanie tu zachowany, "Ród smoka" odarty zostanie z aż tak fatalistycznego wydźwięku.

Czy naprawdę oczekujemy szczęśliwych zakończeń w Westeros? Myślę, że ten serial wchodzi w ekstremalnie mroczne miejsca – miejsca, które już znamy, i miejsca, do których dopiero dotrzemy. Ale powiem, że jednym z głównych wyzwań adaptacji "Ognia i krwi" jest to, żeby nie zamienić tego w bezładny, ponury marsz śmierci tylko dlatego, że taka jest natura tej historii. Opiera się ona na [Wielkiej] Anarchii, czyli bardzo mrocznym okresie panowania Tudorów. To historia jednej rodziny, którą rozrywa od środka wątpliwość, czy kobieta powinna zasiąść na tronie. To wielki okres w historii Wielkiej Brytanii – pełen przemocy po obu stronach. [...] Nie sądzę, by szczęśliwe zakończenia były możliwe, ale powiedziałbym, że pozostawienie widzom czegoś, czego mogą się uchwycić na koniec, jest dla mnie bardzo ważne. Szczególnie teraz, gdy pracujemy nad scenariuszami 4. sezonu. [za: Serialowa].

PRZECZYTAJ TEŻ: "Ród smoka". Czy Daeron przeżył? Wyjaśniamy, jak było w książce i czego spodziewać się po 4. sezonie

"Ród smoka" to nie koniec. Przed nami jeszcze film i kolejne sezony "Rycerza Siedmiu Królestw"

"Ród smoka" dobiegnie zatem końca (zapewne) w 2028 roku. Ekranowy świat Westeros rozwija się jednak dalej - przedstawiciele HBO potwierdzili, że po 2027 czeka nas premiera filmowego widowiska o Podboju Aegona Zdobywcy, a Ira Parker, showrunner "Rycerza Siedmiu Królestw", namiętnie pracuje nad nowymi odcinkami. Drugi sezon opowieści o Dunku i Jaju ma zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: W "Rodzie smoka" pojawiło się nawiązanie do 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw". Ten ród odegra kluczową rolę