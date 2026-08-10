Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie. Z kim zagra polska reprezentacja przed kluczowym turniejem?

Ostatni test przed mistrzostwami Europy

Reprezentacja Polski po zgrupowaniach w Szczyrku oraz Spale przyjechała w niedzielę do Koszalina. To właśnie w tym mieście rozpocznie się tradycyjny turniej towarzyski przed nadchodzącym europejskim czempionatem. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zmierzą się z Ukrainą, Francją oraz Włochami, co pozwoli im na ostateczne dopracowanie taktyki. Dla sympatyków siatkówki będzie to unikalna w tym roku okazja, aby zobaczyć drużynę narodową na żywo na polskim parkiecie. Zespoły potraktują te zmagania jako główny test formy.

Historia niedawnych spotkań z tymi przeciwnikami jest bardzo zróżnicowana i ciekawa. Podczas tegorocznej Ligi Narodów, w której biało-czerwone wywalczyły dziewiąte miejsce, reprezentacja Polski pewnie pokonała zespół z Ukrainy stosunkiem setów 3:1. Z kolei z wymagającymi Włoszkami nasza kadra przegrała po zaciętym boju 2:3 w trakcie majowego turnieju rozgrywanego w Genui. Przeciwko Francuzkom Polki rywalizowały dokładnie rok temu w Koszalinie i zanotowały zwycięstwo 3:1. Wyniki tych spotkań zapowiadają duże emocje w nadchodzących dniach.

Kto pojedzie na mistrzostwa Europy?

Zawody w Koszalinie to memoriał poświęcony zmarłej w 2008 roku dwukrotnej mistrzyni Europy. Choć pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku, impreza nie była organizowana w sposób całkowicie regularny. Poprzednia edycja została rozegrana dwa lata temu w Mielcu, gdzie triumfowały Serbki, wyprzedzając Polskę, Dominikanę i Francję. Sztab szkoleniowy pod wodzą Lavariniego zabrał do Koszalina szesnaście zawodniczek, z których czternaście ostatecznie pojedzie na główny turniej. Na parkiecie z powodów zdrowotnych zabraknie Martyny Łukasik, która opuściła ostatnie zgrupowania.

Polska reprezentacja dziewiętnastego sierpnia uda się w podróż do Stambułu, gdzie rozegra całą fazę grupową i ewentualne mecze pucharowe. Czempionat z udziałem dwudziestu czterech zespołów potrwa od 21 sierpnia do 6 września na terenach Turcji, Azerbejdżanu, Szwecji i Czech. Polki rozpoczną zmagania 22 sierpnia od spotkania z Węgierkami, a w kolejnych dniach zmierzą się z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. Z czterech grup do 1/8 finału awansują cztery najlepsze drużyny, a ostateczny zwycięzca wywalczy bezpośrednią kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.