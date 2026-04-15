Kolejny prequel "Gry o tron" potwierdzony. Tym razem zobaczymy pierwszych Targaryenów, którzy rządzili Westeros

Pogłoski o tym, jakoby WBD pracowało nad stworzeniem filmu z uniwersum "Gry o tron" mówiło się od miesięcy, niemniej wciąż były to niepotwierdzone pogłoski. Sytuacja uległa zmianie, kiedy to podczas CinemaConu ogłoszono, że "Podbój Aegona" w istocie powstaje, będzie filmem i trwają już nawet nad nim prace.

"Podbój Aegona" oficjalnie powstaje. O czym opowie nowy prequel "Gry o tron"?

Akcja "Podboju Aegona" rozgrywać się będzie na 298 lata przed wydarzeniami z "Gry o tron" (gwoli przypomnienia "Ród smoka" startował z etapu 172 lat, a "Rycerz Siedmiu Królestw" ok. 100) i, jak sam tytuł wskazuje, opowie nam o początkach dynastii Targaryenów. Aegon I Targaryen, zwany Aegonem Zdobywcą, dosiadał największego smoka, jakiego widziało Westeros, Baleriona, na plecach którego podbił Siedem Królestw - a przynajmniej oficjalnie, Dorne nigdy się bowiem przed nim nie ugięło i przez wiele lat smoczy ród władał zaledwie sześcioma królestwami. Choć wydarzenie to nosi nazwę Podboju Aegona, Zdobywców było troje - Aegonowi towarzyszyły jego siostry Rhaenys i Visenya (która latała na dobrze nam znanej z "Rodu smoka" Vhagar).

"Podbój Aegona" - kiedy premiera filmu?

Obecnie nie wiadomo, kto stanie za kamerą "Podboju Aegona", potwierdzono natomiast wcześniejsze doniesienia o scenarzyście - tekst napisze Beau Willimon, mający w dorobku cenione seriale "House of Cards" (jako showrunner) i "Andor" (jako scenarzysta). Premiera filmu o Podboju przewidywana jest na 2027 rok, ale może ulec opóźnieniu, wszystko zależy bowiem od tempa, w jakim postępować będą prace.