Śmierć Marii w "Na Wspólnej" przypomina odejście Krystyny z "Klanu". Co je różni?

"Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel: Tragiczny finał Marii Zięby

Maria Zięba umrze w 4260 odcinku "Na Wspólnej", którego emisja zaplanowana jest na 10.08.2026 roku. Będzie to prawie pół roku od rzeczywistej śmierci aktorki, Bożeny Dykiel, która odeszła 12.02.2026 roku. Żona Włodka (Mieczysław Hryniewicz) dostanie ataku serca w trakcie powrotnego lotu z mężem z Hiszpanii do Polski, podczas silnych turbulencji. Widzowie zobaczą walkę stewardess i lekarki na pokładzie o życie seniorki, która niestety zakończy się niepowodzeniem.

W 4260 odcinku, po śmierci Marii, Włodek zostanie przewieziony przez obsługę lotniska do hali przylotów. Tam będzie czekała na niego rodzina: córki Renata (Marta Jankowska) i Monika (Sylwia Gliwa) oraz wnuki Kajtek (Mikołaj Szostek) i Jarek (Wojciech Rotowski). Zięba przekaże im tragiczną wiadomość o odejściu żony, co wywoła u nich ogromny szok, podobnie jak u rodziny Lubiczów w "Klanie" po słowach Agnieszki (Paulina Holtz).

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"Na Wspólnej" jak "Klan"? Fani widzą podobieństwa w śmierci Marii Zięby

Fani "Na Wspólnej" natychmiast skojarzyli śmierć Marii Zięby z tragicznym końcem Krystyny Lubicz w serialu TVP1, wyemitowanym 29.06.2014 roku w 2597 odcinku. Krystyna także zmarła w samolocie lecącym z Hamburga (a wcześniej z Bostonu) do Warszawy, w towarzystwie córki. To właśnie Agnieszka przekazała czekającej na lotnisku rodzinie informację o śmierci matki.

Pojawią się jednak znaczące różnice między obiema historiami. Krystyna z "Klanu" była wcześniej ciężko chora (groźne zakażenie meningokokami i zapalenie opon mózgowych), w przeciwieństwie do Marii, która towarzyszyła chorej na raka siostrze Róży (Halina Rasiakówna) i jej partnerowi Ricardo (Reda Paweł Haddad) w podróży na leczenie do Hiszpanii, z której sama nie wróci żywa.

Warto dodać, że w "Klanie" uśmiercono postać graną przez żyjącą jeszcze wtedy, lecz nieobecną na planie, Agnieszkę Kotulankę. W przypadku zmarłej Bożeny Dykiel z "Na Wspólnej" sytuacja była inna.

Nie do końca jak Krystyna w "Klanie". "Na Wspólnej" pokaże dramatyczne odejście Marii Zięby

Mimo że Maria Zięba, podobnie jak Krystyna Lubicz, umrze w samolocie, jej śmierć w 4260 odcinku "Na Wspólnej" zostanie przedstawiona inaczej. Widzowie zobaczą dramatyczne sceny ataku serca żony Włodka i desperacką próbę ratowania jej życia przez stewardessy i lekarkę. Zostanie również pokazana scena upuszczenia przez Marię ukochanych korali (zagrana przez dublerkę).

W "Klanie" nie pokazano samej śmierci Krystyny. Zamiast tego skupiono się na oczekującej na lotnisku rodzinie - mąż Paweł, córka (Kaja Paschalska), syn Pawełek (Julian Peciak), wnuczka Zosi (Amelia Malesa) i zięć Janusza (Michał Lesień-Głowacki). Dopiero po wylądowaniu Agnieszka przekazała bliskim, że Krystyna umarła na jej rękach. Maria z kolei umrze podczas lotu w wyniku silnych turbulencji, podczas których Włodek nie będzie mógł do niej podejść. Po wylądowaniu to on będzie musiał przekazać bliskim tę tragiczną wiadomość.