"Ród smoka". Czy Daeron przeżył? Wyjaśniamy, jak było w książce i czego spodziewać się po 4. sezonie

Trzeci sezon "Rodu smoka" rozpoczął się Bitwą w Gardzieli, a zakończył Bitwą o Tumbleton, gdy królowej Rhaenyrze (Emma D'Arcy) wyczerpała się cierpliwość i posłała Daemona (Matt Smith), by raz na zawsze rozprawił się z Ormundem Hightowerem (James Norton) oraz kolejnym pretendentem do Żelaznego Tronu, Daeronem. Sytuacja klasycznie wymknęła się spod kontroli, a Ulf Biały uznał, że "f*ck them rich boys" i zdradził oba stronnictwa. Śmierć ponieśli m.in. lord Ormund i ser Roderick Dustin (Tommy Flanagan), których spaliła Srebrnoskrzydła. A co z Daeronem?

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"Ród smoka" - czy Daeron żyje?

W końcowych scenach odcinka widzimy, jak ser Gwayne Hightower budzi się wśród trupów na ulicach zniszczonego Tumbleton. Od razu zaczyna szukać i nawoływać księcia Daerona, lecz wówczas wątek się urywa. Nie dowiadujemy się, czy najmłodszy z synów Alicent (Olivia Cooke) przeżył bitwę, ale złota zasada popkultury głosi, że nie ma ciała = nie ma trupa.

Daeron żyje, na co wskazuje zresztą "Ogień i krew" George'a R. R. Martina, czyli książka, na której (bardzo) luźno oparto fabułę "Rodu smoka". Tam Bitwa o Tumbleton wyglądała wprawdzie inaczej - nie brali w niej udziału ani Gwayne, ani Daemon z Caraxesem, a Ulf i Hugh Hammer zdradzili stronnictwo Czarnych i przeszli na stronę Zielonych - jednak straty wśród głównych bohaterów były w gruncie rzeczy te same. Zginęli Ormund i Roddy Ruina. Daeron zaś przeżył i stacjonował z wojskiem w Tumbleton przez kilka kolejnych miesięcy.

Autor: Ollie Upton/HBO/ Materiały prasowe

"Ród smoka" - co czeka Daerona i Ulfa w 4. sezonie?

Książka może nam posłużyć jako wskazówka do tego, jak dalej potoczą się losy bohaterów, pamiętajmy jednak, że serial dość mocno od niej odbiega. W "Ogniu i krwi" Daeron nigdy już nie opuścił Tumbleton. Próbował zapanować nad wojskiem oraz Ulfem i Hammerem, którzy sprawili, że miasteczko zaczęło przypominać najgłębsze z siedmiu piekieł, po czym poległ w trakcie Drugiej Bitwy o Tumbleton. Doszło do niej w ostatniej fazie wojny, gdy ser Addam Velaryon (Clinton Liberty) postanowił dowieść swej wierności Rhaenyrze atakując zajmowane przez wojsko Zielonych Tumbleton na grzbiecie swego smoka Seasmoke'a. Daeron zginął przygnieciony przez płonący namiot, zanim zdążył w ogóle dotrzeć do swojej smoczycy. Tessarion poległa nieco później, próbując ratować Seasmoke'a przed furią Vermithora.

Wątek Daerona w czwartym sezonie "Rodu smoka" może wyglądać podobnie do książkowego, z Ulfem sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. W finale trzeciego sezonu widzieliśmy bowiem, jak odlatuje na Srebrnoskrzydłej w towarzystwie Caraxesa i Vermithora. Czy wróci do Królewskiej Przystani wiedząc, że czeka go śmierć zdrajcy? Jakimś cudem zdoła zawrócić do Tumbleton licząc, że Daeron okaże się łaskawszy niż Rhaenyra? A może wyruszy w siną dal i nigdy więcej go nie ujrzymy? Czas pokaże, prawdą jest jednak, że w "Ogniu i krwi" jego smoczyca nie odegrała już żadnej znaczącej roli, poza tym, że jako jedna z nielicznych przeżyła Taniec Smoków i zdziczała (Ulf został bowiem zabity po Drugiej Bitwie o Tumbleton).

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