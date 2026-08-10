Zapomnij o zwykłych szortach. Spodnie Julii Wieniawy to prawdziwy modowy hit tego lata

Moda zatacza koło! Dłuższe jeansowe szorty, czyli jortsy stają się niekwestionowanym hitem sezonu 2026.

Odkryj uniwersalność tego kultowego elementu garderoby, który z łatwością dopasujesz zarówno do codziennych, luźnych stylizacji, jak i bardziej eleganckich zestawów.

Zobacz, jak Julia Wieniawa stylizuje jortsy i zainspiruj się, by włączyć ten gorący trend do swoich stylizacji, tworząc modne i świeże looki.

Trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jednego sezonu zachwycamy się dopasowanymi ubraniami, a chwilę później do łask wracają obszerne fasony, które wcześniej wydawały się passé. Z denimem jest podobnie. Jeans od lat pozostaje jednym z najważniejszych materiałów w modzie, ale jego fasony regularnie przechodzą małe rewolucje. Tym razem projektanci i miłośnicy mody ponownie zwrócili uwagę na jortsy. To połączenie jeansów i szortów, zwykle w wydaniu sięgającym do kolan lub kończącym się nieco powyżej nich. Jeszcze niedawno można było mieć wątpliwości, czy ten trend rzeczywiście powróci. Dziś odpowiedź jest jasna. Jortsy są jednym z mocniejszych denimowych trendów lata 2026.

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Jortsy można nosić na wiele sposobów

Ich największą zaletą jest chyba uniwersalność. Nie trzeba przecież tworzyć stylizacji od stóp do głów inspirowanej latami 90. Jortsy świetnie wyglądają z prostym T-shirtem, topem czy koszulą. Można zestawić je ze sneakersami, sandałami, a nawet bardziej eleganckimi dodatkami. Współczesna moda coraz chętniej łączy rzeczy pozornie niepasujące do siebie. Luźne jeansowe spodenki i marynarka? Czemu nie. Do tego minimalistyczna góra i stylizacja nabiera zupełnie innego charakteru. Właśnie taki sposób noszenia jortsów sprawia, że przestają być kojarzone wyłącznie z bardzo swobodnym, wakacyjnym strojem.

Julia Wieniawa stawia na modowe nowinki

Wśród polskich gwiazd, które chętnie eksperymentują z modą i sięgają po aktualne trendy, znajduje się Julia Wieniawa. Aktorka i wokalistka od dawna zwraca uwagę swoimi stylizacjami i często wybiera ubrania, które mocno wpisują się w aktualne trendy. Podczas jednego z koncertów w Warszawie artystka na scenie pojawiła się właśnie w jortsach, które wyróżniał efekt mocnego sprania, a także aplikacje. Do jednej ze szlufek Wieniawa przywiązała także apaszkę. Piosenkarka założyła także prześwitujący, czarny top na cienkich ramiączkach oraz połyskujące kozaki na obcasie. Cały look znakomicie wpisał się w estetykę wracającej do łask mody w stylu lat 90.

Jortsy są dobrym przykładem na to, że w modzie właściwie nic nie znika na zawsze. Fason, który przez pewien czas mógł wydawać się staromodny, wraca w nowej odsłonie. Jeśli więc podczas porządków w szafie znajdziecie stare jeansowe spodenki sięgające za kolano, nie tak szybko wkładajcie ich do worka z rzeczami do oddania. Być może właśnie wyciągnęliście z szafy jeden z najmodniejszych elementów tego sezonu.

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