Barwy szczęścia. Justin poszuka haka na Karolinę. Wynajmie Celinę do nieoficjalnego śledztwa

"Barwy szczęścia". Justin zechce zniszczyć Karolinę z pomocą Celiny

Po wakacyjnej przerwie w emisji "Barw szczęścia" zdesperowany Justin uzna Celinę za swoją ostatnią szansę w walce z Karoliną. Nowa żona Stańskiego wyjątkowo sprytnie ukryje wszelkie ślady swojej manipulacji polegającej na upozorowaniu zdrady Skotnickiego z Reginą (Kamila Kamińska). Dowodów w tej sprawie nie zdołał dotąd odnaleźć nawet Sebastian (Marek Krupski). Biznesmen dojdzie więc do wniosku, że tradycyjne śledztwo z udziałem policji nie przyniesie żadnych rezultatów, dlatego zdecyduje się działać w szarej strefie.

Początkowo Brońska chętnie przystanie na propozycję spotkania ze Skotnickim. Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, na tamtym etapie pani detektyw zupełnie nie będzie zdawała sobie sprawy z tego, kogo dotyczy cała afera.

„Mów, o co chodzi” - poprosi Celina.

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W "Barwach szczęścia" Skotnicki wciągnie Brońską w niebezpieczną grę

Podczas rozmowy Skotnicki wyjawi Brońskiej, że zależy mu na jej usługach detektywistycznych. Gdy kobieta zacznie dopytywać, czy sprawa ma charakter prywatny czy czysto zawodowy, biznesmen odpowie, że łączy obie te sfery. To wyznanie wyraźnie rozbudzi ciekawość doświadczonej pani detektyw. Napięcie wzrośnie jeszcze bardziej, gdy Justin nawiąże do osoby Łukasza (Michał Rolnicki), który wcześniej kategorycznie odmówił udziału w tym zamieszaniu.

„Łukasz nic ci nie wspominał?” - zdziwi się Justin.

„A co on ma z tym wspólnego” - dopyta Brońska.

„Odmówił mi wzięcia tej sprawy” - przyzna Skotnicki.

„Masz mnie... Czego dotyczy to zlecenie?” - zainteresuje się pani detektyw.

Wówczas zdesperowany biznesmen zrelacjonuje ze szczegółami, jak dokładnie został wrobiony przez Karolinę. Dodatkowo zasugeruje, że w całą intrygę prawdopodobnie wmieszany jest również Bruno (Lesław Żurek). Ta informacja natychmiast całkowicie zmieni optykę Brońskiej na całą sytuację. Okaże się bowiem, że sprawa dotyka bezpośrednio najlepszego przyjaciela jej życiowego partnera.

„Nie dziwię się Łukaszowi, że nie wziął tej sprawy. Szczerze mówiąc, mnie też stawiasz w kłopotliwej sytuacji” - przyzna mu Celina.

"Barwy szczęścia" po wakacjach. Celina ostatecznie weźmie stronę Justina

Słysząc wahanie detektyw, Skotnicki zacznie usilnie tłumaczyć, że głównym problemem nie jest sam Stański, lecz jego wyrachowana partnerka. Według Justina nowa żona będzie mieć wybitnie toksyczny wpływ na zachowanie swojego ukochanego.

„Ona jest po prostu zła. Bruno, odkąd z nią jest, też się zmienił. Na gorsze. Zachowuje się, jakby go ktoś omamił” - wyzna jej Justin, po czym doda, że dla niego to jest gra o wszystko.

Te dramatyczne słowa sprawią, że Brońska znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Z jednej strony intrygująca zagadka kryminalna bardzo kusiłaby ją jako profesjonalistkę, ale z drugiej lojalność wobec Łukasza podpowiadałaby jej natychmiastowe wycofanie się z akcji. Koniec końców, detektywistyczna żyłka okaże się znacznie silniejsza niż prywatne dylematy.

„Właściwie... czego ode mnie oczekujesz?” - spyta Brońska. Widzowie dowiedzą się wkrótce, czy pani detektyw ostatecznie zniszczy misterny plan Karoliny.