"Ród smoka". Co haft Helaeny mówi nam o przyszłości Rhaenyry? Wyjaśniamy

"Ród smoka" - co dla Rhaenyry oznacza haft Helaeny?

Helaena Targaryen (Phia Saban), teraz już świętej pamięci, dziergała swój gobelin przez cały trzeci sezon "Rodu smoka" (w końcu nic lepszego nie miała do roboty, siedząc uwięziona w komnacie). Haft ujawnił wcześniej, gdzie znajduje się Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), a jego kolejne elementy obrazowały samobójczą śmierć samej Helaeny oraz przyszłość Rhaenyry (Emma D'Arcy).

W końcowej scenie finałowego odcinka królowa Rhaenyra znajduje ukończony gobelin, na którym dostrzega swe krwawiące oblicze na pokrytym krwią Żelaznym Tronie. Za jej plecami znajdują się płomienie, z których wydobywają się ludzkie ręce oraz smocze łapy i ogony. Jest to zapowiedź upadku królowej Rhaenyry, która w "Ogniu i krwi" George'a R. R. Martina nacieszyła się rządami przez zaledwie sześć miesięcy.

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"Ród smoka" - 4. sezon rozpocznie się powstaniem w Królewskiej Przystani

Przed nami jeszcze tylko osiem odcinków "Rodu smoka" (czwarty sezon ma być bowiem ostatnim), a mamy jeszcze do odhaczenia m.in. wybuch powstania w stolicy, ucieczkę Rhaenyry, walkę nad Okiem Boga, Drugą Bitwę o Tumbleton i Godzinę Wilka. Ryan Condal i jego zespół scenarzystów będą się więc musieli sprężać i wiele wskazuje na to, że bunt w Królewskiej Przystani wybuchnie już w pierwszych odcinkach finałowej serii.

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Mieszkańcy stolicy mieli dość wojny, głodu i nowych podatków wprowadzanych przez Rhaenyrę i jej radę. Kroplą, która przelała czarę goryczy, była samobójcza śmierć księżniczki Helaeny, którą prostaczkowie darzyli miłością - plotkowano nawet, że córka Alicent (Olivia Cooke) wcale nie targnęła się na swoje życie, a została podstępnie zabita przez samą królową. Wybuchło powstanie, a na ulicach Królewskiej Przystani rozpętało się piekło. Bunt pochłonął wiele żyć, w tym dziedzica Żelaznego Tronu, księcia Joffreya (Oscar Eskinazi), oraz smoczyc Dreamfyre i Syrax. Rhaenyra zabrała ostatniego ze swych synów, małego Aegona, i ratowała się ucieczką. Wpierw dotarła do Duskendale, gdzie sprzedała własną koronę, by nająć statek, który zabierze ją do domu - na Smoczą Skałę. Tam jednak czekali na nią Aegon (Tom Glynn-Carney) i Sunfyre. I tak oto historia królowej Rhaenyry Targaryen dobiegła końca.

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