15 sierpnia w sobotę to dodatkowe wolne. Kto może na nie liczyć?

Kalendarz na 2026 rok układa się wyjątkowo korzystnie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 15 sierpnia, czyli dzień, w którym obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wypada w sobotę. Dla większości pracowników oznacza to prawo do dodatkowego dnia wolnego. Wynika to bezpośrednio z Kodeksu pracy, a konkretnie z art. 130 par. 2, który stanowi, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Prawo to dotyczy osób pracujących w standardowym, pięciodniowym tygodniu pracy, dla których sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli jesteś zatrudniony na pełny etat, twój pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, aby zachować ustawową liczbę godzin do przepracowania. Warto jednak pamiętać, że zasada ta nie obejmuje osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, chyba że ich warunki współpracy przewidują inne ustalenia.

Pułapka zwolnienia lekarskiego. Kiedy dodatkowy dzień wolny przepadnie?

Choć dodatkowe wolne brzmi jak czysty zysk, istnieje pewien prawny haczyk, o którym wielu pracowników dowiaduje się zbyt późno. Państwowa Inspekcja Pracy od lat stoi na stanowisku, że jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim (popularnym L4) w dniu, który pracodawca wyznaczył jako wolny za święto w sobotę, to taki dzień bezpowrotnie przepada. W takiej sytuacji nie możesz domagać się wyznaczenia kolejnego terminu na odpoczynek.

Termin odbioru wolnego za 15 sierpnia nie jest twoją arbitralną decyzją. To pracodawca narzuca konkretną datę, choć w wielu firmach bierze się pod uwagę sugestie zespołu. Najważniejszą zasadą jest to, że dzień wolny musi zostać wykorzystany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto. Jeśli w twojej firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, wolne musisz odebrać do końca sierpnia. Przeniesienie tego dnia na wrzesień czy październik jest w świetle prawa niemożliwe, co warto uwzględnić przy planowaniu urlopów.

Zamknięte urzędy 14 sierpnia. Administracja publiczna świętuje wcześniej

Jeśli planujesz załatwienie ważnych spraw urzędowych w połowie sierpnia 2026 roku, musisz być bardzo uważny. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, piątek 14 sierpnia 2026 r. został ustanowiony dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że większość urzędów państwowych, w tym urzędy skarbowe, wojewódzkie czy wybrane placówki administracji centralnej, będzie tego dnia po prostu zamknięta.

To ważna informacja dla każdego, kto chciałby odebrać paszport, złożyć wniosek o dowód osobisty czy zarejestrować samochód tuż przed świątecznym weekendem. Wiele osób zakłada, że piątek będzie standardowym dniem pracy, tymczasem urzędnicy odbiorą wtedy swoje wolne za sobotnie święto. Lepiej nie odkładaj formalności na ostatnią chwilę, ponieważ odbicie się od zamkniętych drzwi urzędu może zepsuć twoje wakacyjne plany.

Zakaz handlu i religijne tradycje. Co warto wiedzieć przed 15 sierpnia?

15 sierpnia to w Polsce data o szczególnym znaczeniu. W wymiarze państwowym świętujemy rocznicę Bitwy Warszawskiej, co wiąże się z licznymi defiladami wojskowymi i uroczystościami patriotycznymi. Dla wiernych Kościoła katolickiego jest to z kolei Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, znane powszechnie jako święto Matki Boskiej Zielnej. Jest to tzw. święto nakazane, co oznacza dla katolików obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Tradycyjnie tego dnia do kościołów przynosi się do poświęcenia bukiety złożone z ziół, kwiatów, zbóż i owoców.

Należy również pamiętać o ograniczeniach w handlu. Ponieważ 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obowiązuje wtedy zakaz handlu. Większość dużych galerii handlowych, supermarketów i dyskontów będzie nieczynna. Zakupy będziesz mógł zrobić jedynie w miejscach wyłączonych z zakazu, takich jak stacje benzynowe, apteki czy małe sklepy osiedlowe, o ile za ladą stanie sam właściciel. Warto zaplanować większe zakupy spożywcze odpowiednio wcześniej, najlepiej w czwartek 13 sierpnia, biorąc pod uwagę, że w piątek część osób może już korzystać z wyznaczonego wolnego.