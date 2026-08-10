Potężne ciosy w Infantino. Szef FIFA oskarżony o oszustwo. Trzy konfederacje żądają śledztwa

Prezydent FIFA Gianni Infantino spotkał się z ogromną krytyką ze strony trzech ważnych konfederacji piłkarskich, w tym UEFA.

Został on oskarżony o złamanie zaufania oraz "oszustwo" po tym, jak podjął kontrowersyjną próbę sprzedaży praw do mistrzostw świata.

Obecnie konfederacje domagają się przeprowadzenia niezależnego śledztwa. Ujawniają również szczegóły konfliktu, który może zaważyć na przyszłości światowej piłki nożnej.

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Gianni Infantino oskarżony o oszustwo. Działał poza plecami innych

Mimo że Gianni Infantino zrezygnował z pomysłu częściowej prywatyzacji kluczowych turniejów, to sytuacja jest już bardzo napięta. Trzy znaczące kontynentalne konfederacje nie chcą zostawić tej kwestii i w otwartym piśmie ostro skrytykowały prezydenta FIFA. Zarzucono mu samodzielne podejmowanie decyzji oraz próbę przejęcia kontroli nad futbolem.

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– Piłka nożna nie należy do żadnej jednostki ani instytucji. Należy do zawodników, kibiców, klubów i stowarzyszeń członkowskich

– zaznaczono we wspólnym oświadczeniu. Dodano w nim, że ostatnie osiągnięcia i rozwój piłki to rezultat zbiorowego wysiłku, a nie zasługa jednej osoby.

Najbardziej poważne zarzuty dotyczą zaufania, które pokładano w Infantino. Zgodnie z opinią autorów listu, szef światowej piłki nożnej nadużył tego zaufania, przedkładając swoje własne korzyści nad dobro całej społeczności piłkarskiej.

– Kiedy zaufanie zostaje złamane przez oszustwo, a jednostka stawia się ponad kolektywem, który powierzył jej władzę, obowiązek ten zostaje porzucony

– napisano w dokumencie.

Konfederacje chcą niezależnego śledztwa ws. szefa FIFA

Konfederacje nie wierzą w wyjaśnienia FIFA, która stwierdziła tylko, że doszło do „błędów w komunikacji”. Ich zdaniem działanie było zaplanowane i miało na celu zmniejszenie kontroli oraz przeforsowanie pomysłów bez odpowiednich konsultacji. Ponadto żądają, aby sprawa została dokładnie zbadana, ale nie przez samą FIFA.

– Administracja FIFA nie powinna odgrywać żadnej roli w przeprowadzaniu analizy

– podkreślono, oczekując zaangażowania w pełni niezależnego, zewnętrznego podmiotu.

Autorzy listu zarzucili również Infantino, że na ostatnie spotkanie w Maroku, które dotyczyło kryzysu, nie zaproszono przedstawicieli Rady FIFA oraz stowarzyszeń członkowskich, co traktują jako kolejny znak braku przejrzystości w działaniach.

Warto przypomnieć, że sprawa dotyczy planu powołania spółki FIFA Forward Enterprise (FFE), która miała zarządzać prawami komercyjnymi do takich wydarzeń jak mistrzostwa świata. Prywatni inwestorzy, kierowani przez fundusz związany z rodziną Donalda Trumpa, mieli kupić 20% udziałów za kwotę przewyższającą 4 miliardy dolarów. Projekt ten wywołał ogromny sprzeciw i ostatecznie został odrzucony. Jednak konflikt w FIFA zdaje się dopiero nabierać tempa.