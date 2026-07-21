Mistrzostwa świata 2026. Ten zawodnik zdeklasował rywali w prestiżowym plebiscycie

Zdecydowane zwycięstwo Messiego w plebiscycie

Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w głosowaniu zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS) na najlepszego piłkarza mistrzostw świata 2026. Zgromadził on 1179 punktów, co zapewniło mu ogromną przewagę nad pozostałymi rywalami. Drugie miejsce zajął reprezentant Francji Kylian Mbappe, który uzyskał w zestawieniu 717 punktów. Na najniższym stopniu podium uplasował się natomiast reprezentant Anglii Jude Bellingham z dorobkiem 470 punktów. Wyniki te dobitnie pokazują, jak wysoko oceniono formę argentyńskiego gwiazdora.

W wyborze najlepszego gracza turnieju uczestniczyło niezwykle szerokie grono ekspertów i przedstawicieli mediów. Swoje głosy oddało łącznie 472 dziennikarzy, którzy reprezentowali 121 państw, w tym również Rosję i Białoruś. Organizacja AIPS zrzesza obecnie dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych oraz fotoreporterów ze 170 krajów na całym świecie. Stowarzyszenie to zostało założone podczas igrzysk w Paryżu w 1924 roku. Wśród pionierów tworzących jego struktury znajdowali się także Polacy.

Jak wyglądał mundial w wykonaniu Argentyńczyka?

Tytuł mistrza świata zdobyła ostatecznie reprezentacja Hiszpanii, która okazała się najlepsza podczas całego turnieju. W spotkaniu finałowym, rozegranym 19 lipca, zespół z Europy pokonał Argentynę 1:0 po zaciętej dogrywce. Finałowy mecz miał dodatkowy wymiar, stając się symbolem pokoleniowej zmiany w świecie piłki nożnej. Lionel Messi na murawie symbolicznie przekazał pałeczkę młodemu Hiszpanowi Lamine Yamalowi. Argentyńczycy, mimo świetnej postawy w całym turnieju, musieli ostatecznie zadowolić się wicemistrzostwem.

Dla 39-letniego zawodnika był to już szósty występ na mistrzostwach świata w jego dotychczasowej karierze. W trakcie drogi do finału zawodnik ten zachwycał świat swoimi umiejętnościami, notując osiem bramek oraz cztery asysty w ośmiu spotkaniach. Do obrony wywalczonego przed laty tytułu mistrza świata i zdobycia go drugi raz z rzędu zabrakło mu wyłącznie finałowego zwycięstwa. Pomimo porażki w decydującym starciu, jego wybitna dyspozycja nie umknęła uwadze ekspertów sportowych. Indywidualne wyróżnienie stanowi zwieńczenie jego znakomitego występu na turnieju.