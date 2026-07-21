Pobicie w poznańskim tramwaju. Senior stanął w obronie nastolatka z Ukrainy

Incydent w tramwaju linii nr 16 w Poznaniu

Sytuacja miała miejsce 17 lipca 2026 roku około godziny 13:00 w pojeździe jadącym w kierunku pętli Jana III Sobieskiego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dwóch mężczyzn zaczepiało słownie młodego pasażera będącego obcokrajowcem. Na ich zachowanie zareagował 67-letni poznaniak, który postanowił stanąć w obronie nastolatka. Między seniorem a agresorami wywiązała się wymiana zdań, która po chwili przeniosła się poza pojazd na przystanku „Kurpińskiego”.

Szarpanina i interwencja świadka na przystanku

Po opuszczeniu tramwaju konflikt między mężczyznami eskalował i doszło do fizycznego starcia. Starszy mężczyzna najpierw odepchnął jednego z napastników, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zajścia interweniowała kobieta będąca świadkiem sytuacji, która starała się rozdzielić uczestników. Mimo jej reakcji mężczyźni nadal się atakowali, a do bójki dołączył drugi z agresorów próbujący uderzyć 67-latka.

Zatrzymanie podejrzanych przez poznańskich policjantów

Świadkowie zdarzenia powiadomili operatora numeru alarmowego 112, jednak po przyjeździe patrolu na miejscu nie było już ani sprawców, ani poszkodowanego. Senior zgłosił się do Komisariatu Policji Poznań-Północ następnego dnia, 18 lipca 2026 roku, i złożył oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy oraz nagrania z monitoringu, co pozwoliło na ustalenie personaliów i zatrzymanie dwóch podejrzanych. Są to Polacy w wieku 38 i 41 lat, przy czym młodszy z nich był już wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne oraz narkotykowe.

Zarzuty dla napastników i apel do świadków

Zatrzymani mężczyźni trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. 67-letni pokrzywdzony został poddany badaniom w Zakładzie Medycyny Sądowej, które wstępnie wykazały naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni. Śledczy nadal starają się ustalić tożsamość chłopca z Ukrainy, który był słownie atakowany w tramwaju i proszą go o kontakt z policją. Funkcjonariusze apelują również do innych świadków zdarzenia o przekazywanie informacji mogących pomóc w pełnym wyjaśnieniu sprawy.

Źródło: Policja.pl