M jak miłość. Sowiński zniszczy małżeństwo Olka z pomocą Klaudii?

Sowiński sprowadzi Klaudię do klinki w 1938 odcinku "M jak miłość"

Dyrektor administracyjny nie będzie zamierzał odpuszczać Olkowi. W 1938 odcinku "M jak miłość" Sowiński doprowadzi do tego, że stażystka Klaudia powróci do kliniki. Dziewczyna ma za sobą nieudane początki znajomości z Chodakowskim, kiedy to kompletnie pijany lekarz wziął ją za panią do towarzystwa. Oburzona oblała go wodą, co sprawiło, że jej późniejszy pobyt w szpitalu okazał się pasmem nieporozumień i nie chciała tam wracać.

Jak donosi swiatseria.interia.pl, po wakacjach sytuacja ulegnie zmianie. Aleksander Sowiński zadba o powrót Klaudii do kliniki. Będzie wyjątkowo uprzejmy dla stażystki, planując jednocześnie, jak użyć jej w intrydze wymierzonej w Olka. Sowiński zagra va banque, mając w pamięci fakt, że przez stażystkę Chodakowski omal nie rozstał się z Anetą.

Sowiński w "M jak miłość" ustawi Olka z Klaudią

W kolejnym powakacyjnym odcinku "M jak miłość" Sowiński będzie udawał ogromną radość z ponownego pojawienia się dziewczyny w placówce. Zapewni jej wszelką pomoc i przychylność, co wprawi Klaudię w niemałe zakłopotanie. Mimo wdzięczności za wsparcie, zachowa ona chłodny dystans w stosunku do dyrektora.

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– Cieszę się, że wróciła pani do nas po tak długiej przerwie. Gdyby potrzebowała pani jakiejkolwiek pomocy, wsparcia - jestem do dyspozycji…

Niedługo później Aleksander z Klaudią spotkają Olka. Chodakowski powita ich wyjątkowo ozięble. Sowiński nie przejmie się chłodnym przyjęciem. Wdroży swój podstępny plan, aranżując grafik pracy w ten sposób, by Chodakowski musiał przeprowadzić operacje asystowany właśnie przez stażystkę.

Konflikt u Chodakowskich w 1938 odcinku "M jak miłość"

Między lekarzami w 1938 odcinku "M jak miłość" zapanuje milczenie. Olek postanowi je przerwać, narzucając temat procedur medycznych. Stażystka zasugeruje własne propozycje rozwiązania problemów w trakcie zabiegu, ale ordynator ostentacyjnie zignoruje jej słowa.

– Omówimy wszystko po obchodzie.

Identycznie zachowa się podczas omawiania kart pacjentów. Jego postawa wywoła spore rozczarowanie u Klaudii. W końcu jednak ustąpi i posłusznie zastosuje się do zaleceń przełożonego.

Całą scenę zauważy Aneta. Oburzona zachowaniem męża otwarcie skrytykuje Olka. Tym samym idealnie wpasuje się w scenariusz Sowińskiego, który z satysfakcją przyjmie wieści o kryzysie u Chodakowskich.

– Skarbie, o co ci chodzi? Dziewczyna jest kompetentna, cały czas się uczy, dba o pacjentów - mógłbyś być dla niej trochę milszy…

Chodakowski stwierdzi chłodno, że Klaudia to rezydentka, a nie małe dziecko, z którym trzeba się bawić.

– Widać, że pierwsze spotkanie położyło się cieniem na tej waszej znajomości… Spaliłeś sprawę, Klaudia pewnie nigdy ci tego nie zapomni… I ja też…