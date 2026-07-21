Lech Poznań rozbija Aarhus GF w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kto strzelał bramki w Danii?

Wysokie zwycięstwo Lecha Poznań w Danii

Lech Poznań zdominował wyjazdowe spotkanie z Aarhus GF, pewnie wygrywając 4:1 w pierwszej odsłonie 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Prowadzenie dla polskiego zespołu zdobył w 29. minucie Mikael Ishak. Sytuacja gospodarzy drastycznie skomplikowała się w 37. minucie, gdy czerwoną kartkę za zagranie ręką otrzymał bramkarz Jesper Hansen.

Jeszcze przed przerwą, w 42. minucie, wynik spotkania podwyższył Patrik Walemark. Na początku drugiej połowy, w 55. minucie, nadzieje duńskiej drużyny na chwilę przywrócił Kristian Arnstad, zdobywając kontaktową bramkę. Był to jednak jedyny skuteczny atak ze strony grających w osłabieniu miejscowych.

Kto będzie kolejnym rywalem polskiego zespołu?

Odpowiedź poznaniaków na gola gospodarzy była natychmiastowa. W 61. minucie trzecią bramkę dla gości zdobył Terry Yegbe, a zaledwie cztery minuty później ostateczny rezultat ustalił swoim drugim golem w tym meczu Patrik Walemark. Na trybunach zasiadło około 9,5 tysiąca widzów, a zawody prowadził fiński arbiter Oliver Reitala.

Rewanżowe starcie zaplanowano na 29 lipca na stadionie w Poznaniu. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w kolejnej rundzie z lepszym z pary Sabah i KuPS Kuopio. W pierwszej potyczce mistrz Azerbejdżanu pokonał fińską drużynę na własnym boisku 1:0.