Liga Mistrzów. Porażka Górnika w Stambule. Kto zdobędzie awans?

Górnik przegrywa w Stambule

Pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów zakończył się niekorzystnym wynikiem dla polskiego zespołu. Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Fenerbahce Stambuł 0:1. Mecz prowadzony był przez litewskiego sędziego Manfredasa Lukjancukasa.

Jedyny gol padł w 37. minucie spotkania. Bramkę dla tureckiej drużyny z rzutu wolnego zdobył Talisca, ustalając wynik, który utrzymał się do końcowego gwizdka. Mimo starań polskiego zespołu, nie udało się doprowadzić do wyrównania w stolicy Turcji.

Kiedy odbędzie się rewanż?

Przed Górnikiem Zabrze trudne zadanie w walce o awans do kolejnej fazy rozgrywek. Kluczowy mecz rewanżowy odbędzie się 29 lipca w Zabrzu. Polski zespół przed własną publicznością spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego starcia.

Turecki zespół pokazał się z dobrej strony, jednak losy awansu pozostają sprawą otwartą. Wynik 1:0 z pierwszego meczu daje nadzieję na emocjonujące starcie w Zabrzu. Drużyna Górnika będzie musiała wykazać się dużą determinacją, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.