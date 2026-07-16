Dobre wieści dla fanów "Rodu smoka". Chyba jednak zobaczymy smoka Kanibala - i nie tylko jego

Jeszcze przed startem "Rodu smoka" zarówno showrunner, Ryan Condal, jak i autor literackiego pierwowzoru, George R. R. Martin, wielokrotnie zapowiadali, że w serialu zobaczymy aż 17 smoków. I choć na etapie trzeciego sezonu, gdy naszym oczom wreszcie objawiła się Tessarion, zakładaliśmy, że to by było na tyle i więcej bestii nie ujrzymy, liczbowo wciąż się to nie spina. Smoczyca księcia Daerona Targaryena (Benjamin Evan Ainsworth) była bowiem dopiero 15.

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"Ród smoka" wprowadzi jeszcze dwa nowe smoki - nowa wypowiedź Ryana Condala rozbudziła nadzieje fanów

Ryan Condal udzielił ostatnio szeregu wywiadów (w końcu trzeci sezon "Rodu smoka" sam się nie wypromuje), a w rozmowie z IGN odniósł się do smoczej kwestii. Dziennikarz zajawił, że na obecnym etapie fabuły możemy chyba zakładać, że brakujące smoki już się nie pojawią, na co twórca serialu odparł:

Myślę, że "założenia" i "oczekiwania" to chyba niebezpieczne słowa w tym konkretnym świecie. Zostało nam jeszcze dużo czasu, a serial nosi tytuł "Ród smoka". Opowiada o Tańcu Smoków [tak minstrele ochrzcili wojnę Czarnych z Zielonymi - przyp. red.] i myślę, że z upływem czasu odkryjemy jeszcze nowe smocze karty.

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"Ród smoka" - zobaczymy Szarego Ducha i Kanibala? (spoilery z książki)

A zatem - jakie dwa smoki ujrzymy jeszcze w "Rodzie smoka"? Kandydatów jest kilku. Mogą być to Morghul i Shrykos - smoczątka śp. księcia Jaehaerysa i księżniczki Jaeahery Targaryenów, dzieci Helaeny (Phia Saban) i Aegona (Tom Glynn-Carney), które zostały zaszlachtowane przez prostaczków podczas powstania w Królewskiej Przystani. Bardziej prawdopodobną opcją wydają się być jednak Szary Duch i Kanibal, czyli dwa dzikie smoki zamieszkujące Smoczą Skałę.

W "Ogniu i krwi" George'a R. R. Martina Szary Duch opisywany był jako niezwykle introwertyczny i łagodny smok o łuskach barwy porannej mgły. Stronił od ludzi i innych smoków, a zdarzało się nawet, że mieszkańcy wyspy nie widywali go latami. Nikomu nie wadził, nie był w żadnym stopniu agresywny i żywił się niemal wyłącznie rybami. Spotkał go jednak straszliwy los - gdy na Smoczą Skałę dotarł magicznie ocalały Sunfyre, wierzchowiec króla Aegona zabił Szarego Ducha, a następnie pożarł jego truchło.

O zamordowanie i pożarcie Szarego Ducha oskarżony został Kanibal - największy i najstraszliwszy z dzikich smoków. Jego rzeczywisty rozmiar wciąż budzi wątpliwości - według obiegowej opinii był on mniejszy od Vermithora, ale większy od Owcokrada, krążyły jednak legendy, że jest prastarym smoczydłem, które przybyło na Smoczą Skałę na długo przed Targaryenami i rozmiarem przewyższało nawet samego Baleriona (trąci to grubą przesadą i tak to potraktujmy). Kanibal miał łuski czarne niczym węgiel, a oczy koloru wyrazistej zieleni. Był wredny i agresywny, aczkolwiek mieszkańcy wyspy żyli z nim w pewnej komitywie - dopóki go nie zaczepiali, ten ich nie atakował. Irytował zaś Targaryenów, gdyż jego ulubioną przekąską były smocze jaja tudzież świeżo wyklute smoczątka - właśnie tym upodobaniom żywieniowym zawdzięcza swe imię. Kanibal nie odegrał żadnej znaczącej roli w Tańcu Smoków, no może poza byciem niesłusznie oskarżonym o zbrodnię dokonaną przez Sunfyre'a, niemniej jest tak cool, że żal byłoby go nie pokazać w serialu.

Wszystkie smoki z "Rodu smoka", ich opisy i charakterystyka