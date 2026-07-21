Panna młoda, odcinek 164: Ciężarna Hancer traci przytomność i trafia do szpitala. Co z dzieckiem?

"Panna młoda" odcinek 164 - czwartek, 6.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Zbliżające się sierpniowe epizody popularnej tureckiej produkcji dostarczą widzom wielu emocji. W czwartek, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 17.20 stacja TVP2 wyemituje 164. odcinek, w którym sytuacja głównych bohaterów mocno się skomplikuje. Cihan będzie absolutnie przekonany, że była żona spodziewa się dziecka z innym mężczyzną. Jego nieufność skupi się głównie na Melihu. To właśnie ten wierny przyjaciel wesprze Hancer w najgorszych momentach i pomoże jej zgromadzić fundusze niezbędne do opuszczenia Stambułu.

Ucieczka ciężarnej Hancer przed bratem w serialu "Panna młoda"

Zanim jednak główna bohaterka zdoła wyjechać na prowincję, będzie musiała zmierzyć się z gniewem własnej rodziny. Kiedy jej brat Cemil odkryje prawdę o ciąży, zamknie ją w domu i zaplanuje przymusowe zamążpójście. Hancer zdoła jednak uciec, co doprowadzi jej oprawcę do absolutnej furii, w wyniku której Cemil omal nie puści z dymem posiadłości rodziny Develioglu. Mimo że nie odnajdzie tam siostry, jego agresja będzie narastać. Zbiegła kobieta wciąż będzie musiała znosić upokorzenia ze strony Cihana, który stanowczo odrzuca myśl o swoim ojcostwie.

Stan zdrowia Hancer pogarsza się w 164. odcinku "Panny młodej"

Ogromny stres i ciągłe życie w strachu fatalnie odbiją się na organizmie uciekinierki. W środku nocy, przebywając w ukryciu w starym domu, poczuje nagły, przeszywający ból brzucha. Chcąc pozostać niezauważoną, po omacku ruszy do salonu, aby zażyć lekarstwa przypisane podczas ostatniej kontroli medycznej. Zanim jednak zdoła sięgnąć po medykamenty, osunie się na podłogę i całkowicie straci przytomność, co postawi rozwój jej ciąży pod wielkim znakiem zapytania.

Yonca zakrada się do rezydencji Cihana w 164. epizodzie "Panny młodej"

Równolegle, w głównej rezydencji rozegrają się inne, równie poruszające sceny. Zdesperowana Yonca po raz kolejny niepostrzeżenie dostanie się do sypialni Beyzy, aby przytulić swojego biologicznego syna, którego podstępnie odebrała jej dawna przyjaciółka. Trzymając malucha w ramionach, zrozpaczona matka zaśpiewa mu cichą kołysankę. Dźwięki te dotrą do uszu Cihana za pośrednictwem elektronicznej niani. Mężczyzna jednak zignoruje ten fakt, błędnie zakładając, że to po prostu służąca Fadime usypia chłopca.

Cihan ratuje nieprzytomną Hancer w 164. odcinku "Panny młodej"

Przypadek sprawi, że Cihan poczuje niewytłumaczalną potrzebę sprawdzenia starego budynku i to on odkryje leżącą na ziemi kobietę. Gdy tylko podniesie ją z podłogi, wybudzona na moment Hancer zacznie błagać o ocalenie życia maleństwa. Bogaty przedsiębiorca natychmiast przewiezie ją do kliniki, gdzie będzie prosił personel medyczny o pilny ratunek dla matki i dziecka. Dramatyczna akcja wcale nie zmieni jednak jego podejścia do kwestii ojcostwa. Całą tę sytuację z ukrycia będzie obserwować wściekła Beyza, która na widok byłego męża niosącego rywalkę do auta, przysięgnie śmierć zarówno Hancer, jak i jej nienarodzonemu potomkowi.