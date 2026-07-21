Kradzież ładowarki w gminie Darłowo. Policjanci odzyskali maszynę o wartości 200 tysięcy złotych

Odnalezienie skradzionego mienia w gminie Darłowo

Na początku lipca 2026 roku do komendy w Sławnie wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży ładowarki z placu budowy. Do zdarzenia doszło w nocy, a wartość utraconego sprzętu oszacowano na niemal 200 000 zł. Policjanci podjęli działania operacyjne, które obejmowały analizę zebranych informacji oraz weryfikację miejsc, w których maszyna mogła zostać ukryta. Dzięki tym ustaleniom funkcjonariusze wytypowali posesję znajdującą się na terenie gminy Darłowo, gdzie odnaleźli skradziony sprzęt.

Zatrzymanie 74-latka i zabezpieczenie nielegalnych papierosów

W działaniach na terenie wytypowanej nieruchomości uczestniczyli policjanci operacyjni ze Sławna i Darłowa oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Kilka dni po odnalezieniu maszyny mundurowi zatrzymali 74-letniego mieszkańca powiatu sławieńskiego podejrzanego o kradzież z włamaniem. Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 620 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W trakcie prowadzonych czynności zatrzymano również przebywającego tam 33-letniego mężczyznę, który był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lipnie do odbycia kary 6 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowy areszt i konsekwencje prawne

Obaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a poszukiwany 33-latek został już osadzony w zakładzie karnym. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 74-latkowi przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, do czego sąd się przychylił, wyznaczając ten środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy. Odzyskana ładowarka została już przekazana właścicielowi.

Źródło: Policja.pl