"Pułapka" wraca do łask dzięki Netflixowi. W czasie emisji zbierała ostre cięgi

"Pułapka" trafiła do Netflixa za sprawą podpisanej umowy z TVN-em, na mocy której król streamingu nabył prawa licencyjne do największych hitów swego konkurenta - "Magdy M.", "Prawa Agaty", czy właśnie wspomnianego kryminału z Agatą Kuleszą w roli nękanej przez demony przeszłości pisarki.

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"Pułapka" - o serialu, który zawiódł widzów

"Pułapkę" emitował TVN (i Player) w latach 2018-2019. Fabuła oscyluje wokół losów autorki kryminałów, która przeżywa twórczą niemoc. Przygnieciona ciężarem demonów przeszłości oraz śmierci męża, poszukuje inspiracji do napisania kolejnej książki i tak oto trafia na sprawę zaginięcia nastolatki dorastającej w domu opieki. Nasza protagonista udaje się do placówki pod pozorem spotkania autorskiego i w ten oto sposób uruchamia tragiczny w skutkach łańcuch wydarzeń. W obsadzie, u boku Agaty Kuleszy, znaleźli się m.in. Marianna Gierszewska, Leszek Lichota, Mateusz Więcławek, Joanna Kulig oraz Kinga Preis.

Choć serial cieszył się popularnością, która zapewniła mu dwusezonowy żywot - a nawet doczekał się nominacji do Telekamery 2019 - krytycy nie zostawili na nim suchej nitki. W serwisie Filmweb widnieje ocena zaledwie 4.6/10, czyli zdecydowanie poniżej przeciętnej. Wśród zarzutów dominują głosy, że "Pułapka" cierpi na techniczne niedociągnięcia (wszyscy wiemy, że z udźwiękowieniem w polskich serialach bywa kiepsko, ale tutaj problem urósł do jeszcze wyższej rangi), a także mielizny narracyjne, nudę, nagromadzenie wątków, których koniec końców niewiele łączy oraz - co najgorsze - niesatysfakcjonujący finał kryminalnej intrygi.

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"Pułapka" podbija polskiego Netflixa. Jest szansa na nowe odcinki?

Teraz, za sprawą Netflixa, "Pułapka" znów cieszy się popularnością - obecnie okupuje pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Czy to oznacza, że możemy spodziewać się nowych odcinków? Nic nie jest wprawdzie wykluczone, niemniej wstrzymałabym się z otwieraniem szampana - w końcu decyzja o realizacji trzeciego sezonu leży po stronie TVN-u, który znacznie ostrożniej podchodzi do tego typu spraw. Serial nie bez przyczyny zakończył swój żywot siedem lat temu i jest raczej mało prawdopodobnym, by chwilowy szał w Netflixie miałby go wskrzesić.

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