Oszustwo we Wrocławiu. 29-latek przyszedł po gotówkę i trafił do aresztu

Oszustwo we Wrocławiu. Kobieta zainstalowała aplikację dającą zdalny dostęp do urządzenia

Jak ustalili policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, 29-latek miał działać wspólnie z innymi osobami. Wcześniej mieszkankę Wrocławia nakłoniono do zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do jej urządzenia. Dzięki temu oszuści mogli w nie ingerować i, według policji, doprowadzili do strat przekraczających 550 tys. zł.

29-latek zatrzymany podczas odbierania gotówki

Pokrzywdzona miała przekazać kolejną kwotę. Gdy 29-latek pojawił się po jej odbiór, zatrzymali go policjanci z Wydziału Kryminalnego. W wyjaśnieniach twierdził, że propozycję pracy polegającej na odebraniu gotówki otrzymał od nieznajomego. Według jego relacji mężczyzna zaczepił go, gdy oczekiwał na kurs jako kierowca taksówki.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o oszustwo na ponad 550 tys. zł

Śledczy zgromadzili materiał dowodowy i wystąpili o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W sobotę Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zastosował wobec 29-latka tymczasowy areszt na dwa miesiące. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Za zarzucane mu przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci nadal ustalają osoby, które mogą mieć związek z tą sprawą.

Źródło: Policja.pl