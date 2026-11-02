Resuscytacja w Legnicy. Policjant z Jawora pomógł nieprzytomnemu mężczyźnie

Policjant z Jawora zauważył nieprzytomnego mężczyznę w Legnicy

Do zdarzenia doszło w piątek, 30 października, około godziny 21:50 na parkingu w Legnicy. Policjant wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze spędzał wówczas czas wolny w Legnicy. Zauważył leżącego mężczyznę, którego stan wskazywał na silne upojenie alkoholowe. Mężczyzna był nieprzytomny, dlatego funkcjonariusz ułożył go w pozycji bocznej ustalonej i zadzwonił pod numer alarmowy 112, wzywając pomoc medyczną oraz inne służby.

Nietrzeźwy mężczyzna utrudniał udzielanie pomocy

Gdy policjant udzielał pomocy, podszedł do niego drugi nietrzeźwy mężczyzna. Szarpał funkcjonariusza za ramię, krzyczał i utrudniał mu kontakt z dyspozytorem numeru alarmowego oraz udzielanie pomocy poszkodowanemu. Choć policjant wyjaśnił mu, że udziela pomocy jego koledze, mężczyzna nadal przeszkadzał. Funkcjonariusz użył siły fizycznej, aby odsunąć go od miejsca, w którym udzielał pomocy.

Policjant rozpoczął resuscytację w Legnicy

Po chwili stan nieprzytomnego mężczyzny nagle się pogorszył. Poszkodowany zaczął sinieć, a następnie przestał oddychać. Policjant udrożnił mu drogi oddechowe i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili mężczyzna zaczął kaszleć, co wskazywało, że wraca mu oddech. Funkcjonariusz monitorował jego czynności życiowe do przyjazdu karetki.

Obaj mężczyźni trafili do szpitala

Pomocy medycznej potrzebował również mężczyzna, który wcześniej utrudniał policjantowi udzielanie pomocy. Jak przekazano, było to związane z jego silnym upojeniem alkoholowym. Na miejsce skierowano drugi zespół ratownictwa medycznego. Obu mężczyzn przewieziono do szpitala.

Źródło: Policja.pl