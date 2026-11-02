"Pozłacany wiek". Ile odcinków liczy 4. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Pozłacany wiek" - o 4. sezonie

Czwarty sezon "Pozłacanego wieku" to przede wszystkim nowe intrygi, wielkie ambicje oraz walka o pozycję w nowojorskiej socjecie. Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy zabiega o akceptację ze strony przyszłych teściów. W nowej rzeczywistości jedno pozostaje niezmienne: trzeba uważać na to, czego się pragnie.

Carrie Mike Flanagan

Obsada 4. sezonu

W nowych odcinkach "Pozłacanego wieku" występują: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch, James Scully, Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel, Adrienne Warren, a także Bill Camp oraz Phylicia Rashad.

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"Pozłacany wiek", 4. sezon: ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

Czwarty sezon "Pozłacanego wieku" ukazuje się w poniedziałki i liczy łącznie osiem odcinków. Pierwszy zadebiutował 2 listopada, a ostatni obejrzymy tuż przed Bożym Narodzeniem. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 1 odcinek - premiera 2 listopada,

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 2 odcinek - premiera 9 listopada,

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 3 odcinek - premiera 16 listopada,

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 4 odcinek - premiera 23 listopada,

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 5 odcinek - premiera 30 listopada,

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 6 odcinek - premiera 7 grudnia,

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 7 odcinek - premiera 14 grudnia,

"Pozłacany wiek" 4 sezon, 8 odcinek - premiera 21 grudnia.

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