Netflix pokaże w listopadzie aż dwa polskie seriale. Jeden może stać się hitem nawet za granicą

Listopad będzie naprawdę mocnym serialem na gruncie serialowym. Z nowymi odcinkami powróci "The Office PL" (premiera 6 listopada w Canal+), Jan Holoubek zaprezentuje nam "Wśród nocnej ciszy" (tym razem we współpracy z HBO Max), a Netflix wytacza ciężkie działa i wypuszcza aż dwie produkcje - każdą "z innej parady".

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Listopad w Netflixie - aż dwa polskie seriale

Na początku miesiąca Leszek Lichota ("Znachor") ponownie wcieli się w zdolnego lekarza, który musi zacząć życie od nowa. Oczywiście na prowincji. "Znieczulenie" to serial medyczny, który może pójść w ślady "The Pitt" oraz "Szpitala New Amsterdam" i ponieść się za granicą - w końcu wiemy jak cały świat kocha ten gatunek.

W połowie listopada czeka nas zaś premiera "Prawa Bestii", opowieści o dwóch kobietach, których przyjaźń wystawiona zostaje na ciężką próbę, gdy stają w obliczu zbrodni popełnionych przez Mariusza Trynkiewicza. Szczegóły poniżej.

"Znieczulenie" - premiera 4 listopada

Po śmiałej, lecz nieudanej operacji wybitny neurochirurg traci posadę w dużym szpitalu i rozpoczyna pracę w ośrodku na prowincji, gdzie brak pokory i skłonność do naginania zasad mogą ocalić czyjeś życie, ale jednocześnie pogrzebać karierę lekarza. W obsadzie Leszek Lichota, Masza Wągrocka ("Matki Pingwinów"), Karolina Gruszka ("Maria Skłodowska-Curie"), Aleksandra Popławska ("Wataha"), Krzysztof Stelmaszyk ("Magda M.") oraz Filip Kowalewicz.

"Prawo Bestii" - premiera 18 listopada

Serial opowiada historię dwóch kobiet, które w 1988 roku razem mierzą się ze sprawą zabójstwa czterech chłopców, która wstrząsa Polską. Major Anna Bersz prowadzi śledztwo, a jej przyjaciółka Agnieszka Grabska, psychiatra, ocenia poczytalność podejrzanego. Pod presją czasu i systemu, który nie zostawia miejsca na wątpliwości, muszą podjąć decyzję, która kończy ich przyjaźń - i wpływa na resztę ich życia. Dwadzieścia pięć lat później skazany ma wyjść na wolność. Anna, dziś urzędniczka państwowa, i Agnieszka, uznana ekspertka w dziedzinie psychiatrii, są zmuszone, by ponownie zmierzyć się z tą sprawą i ze swoimi wyborami z przeszłości, próbując odpowiedzieć na pytanie gdzie leży granica sprawiedliwości. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które doprowadziły do powstania tak zwanej ustawy o bestiach. W rolach głównych Agnieszka Grochowska ("Dzień Matki"), Agnieszka Żulewska ("Wielka woda") i Michał Pawlik ("Rojst", "Heweliusz").