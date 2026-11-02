Włamanie w Kędzierzynie-Koźlu. Z domu skradziono broń, amunicję i dwie szafy pancerne

Włamanie do domu w Kędzierzynie-Koźlu

Jak ustalili policjanci, sprawca pokonał zabezpieczenia i dostał się do wnętrza domu jednorodzinnego na terenie Kędzierzyna-Koźla. Z budynku ukradł między innymi konsolę do gier oraz dwie szafy pancerne. W szafach przechowywano broń palną i amunicję. O zdarzeniu powiadomiono kędzierzyńsko-kozielskich policjantów, którzy zajęli się sprawą.

42-latek zatrzymany w województwie śląskim

Kryminalni prowadzili działania, aby ustalić tożsamość sprawcy i odzyskać skradzione mienie. W działaniach uczestniczyli również policjanci wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich policji w Opolu i Katowicach. Zebrany materiał operacyjny pozwolił wytypować osobę podejrzewaną o włamanie. 42-letniego mężczyznę zatrzymano 1 listopada rano w województwie śląskim. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach.

Policja odzyskała broń i amunicję po włamaniu

Podczas działań policjanci odzyskali całą skradzioną broń i amunicję. Funkcjonariusze ustalili także, że zatrzymany był poszukiwany na podstawie 11 nakazów i zarządzeń prokuratorskich, w tym trzech listów gończych. 42-latek pozostaje do dyspozycji organów ścigania. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl