Daria Syta zachwyciła w „Tańcu z Gwiazdami”. Odważna kreacja żony siatkarza Igora Grobelnego wywołała poruszenie

Daria Syta i Igor Grobelny to znane małżeństwo ze świata sportu i rozrywki

W polskim show-biznesie i sporcie Daria Syta oraz Igor Grobelny tworzą jeden z najpopularniejszych związków. On jest cenionym siatkarzem reprezentującym barwy klubu PGE GiEK Skra Bełchatów, natomiast ona to utalentowana tancerka, którą widzowie regularnie oglądają w programie „Taniec z Gwiazdami”. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu 4 czerwca 2026 roku w podwarszawskim Pałacu Mała Wieś w Belsku Dużym. Wśród licznych przedstawicieli świata rozrywki i sportu na ich weselu bawiła się między innymi inna znana para z tego środowiska, czyli Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. W jesiennej edycji show „Taniec z Gwiazdami” tancerka po raz pierwszy występuje już jako mężatka. Co ciekawe, na parkiecie mierzy się z Julią Suryś, która w 2026 roku również wyszła za mąż, a jej wybrankiem został piłkarz Marcin Stromecki. W minionym odcinku obie uczestniczki zachwyciły nie tylko doskonałymi umiejętnościami tanecznymi, ale też odważnymi strojami eksponującymi sylwetki. Julia Suryś odsłoniła zgrabne nogi, a wygląd i zmysłowe ruchy Darii Sytej wywołały wśród publiczności ogromną ekscytację. Choć pojawiły się głosy, że żona siatkarza odsłoniła zbyt wiele ciała, z pewnością nie przekroczyła ona granic dobrego smaku. Zdjęcia pięknej tancerki z parkietu „Tańca z Gwiazdami” oraz jej inne ujęcia znajdują się w galerii.

Zdjęcia Darii Sytej z programu „Taniec z Gwiazdami” i inne

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Daria Syta i Julia Suryś rywalizują o finał „Tańca z Gwiazdami”

Zgrabna sylwetka i nogi Darii Sytej od dawna budzą podziw, a sympatycy jej talentu nie mają obecnie powodów do obaw. Niedzielny odcinek programu „Taniec z Gwiazdami” z 1 listopada przyniósł dobre wieści, ponieważ żona Igora Grobelnego przeszła do kolejnego etapu. W rozrywkowym formacie telewizji Polsat dalszy udział zapewniony ma również Julia Suryś. Niewykluczone, że w wielkim finale dojdzie do swoistego pojedynku żon siatkarza i piłkarza, choć ostateczny wynik w dużej mierze zależy od towarzyszących im gwiazd. W trwającej odsłonie „Tańca z Gwiazdami” partnerem tanecznym Darii Sytej jest Jasper Sołtysiewicz, natomiast Julia Suryś występuje w parze z Piotrem Gumulcem. O główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę, wciąż walczą jeszcze cztery inne duety: Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz, Helena Englert i Roman Osadchi, Dominik Rupiński i Estelle Françoi, a także Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.