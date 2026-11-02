Jordan Loyd błyszczy w tureckiej lidze koszykarzy. Kto prowadzi w tabeli?

Jordan Loyd poprowadził Anadolu Efes do wygranej

W wyjazdowym spotkaniu z Aliaga Petkim 33-letni zawodnik przebywał na parkiecie aż trzydzieści cztery minuty, co było najdłuższym czasem w drużynie gości. W tym czasie naturalizowany reprezentant Polski wyróżniał się doskonałą skutecznością w ataku. Koszykarz wykorzystał jeden z dwóch rzutów za dwa punkty, cztery z pięciu prób zza łuku oraz oba rzuty wolne. Dodatkowo zapisał na swoim koncie trzy zbiórki i dwie asysty.

Zdobycz punktowa pozwoliła mu na miano najlepszego strzelca zespołu wspólnie z Cameronem Payne'em. Amerykanin również rzucił szesnaście punktów dla drużyny ze Stambułu, walnie przyczyniając się do cennego triumfu 87:77. Dzięki tej wygranej w szóstej kolejce, zespół Anadolu Efes Stambuł awansował na pozycję wicelidera rozgrywek.

Jak radzą sobie inni Polacy w Turcji?

Tabela ekstraklasy została zdominowana przez drużyny, w których występują biało-czerwoni. Liderem jest Turk Telekom Ankara z Jerrickiem Hardingiem w składzie. Na trzeciej pozycji plasuje się stołeczny Bahcesehir Koleji, którego barw broni kapitan kadry biało-czerwonych Mateusz Ponitka. Cała czołowa trójka zespołów legitymuje się identycznym bilansem pięciu zwycięstw i tylko jednej porażki.

W zupełnie innej sytuacji znajduje się ekipa Glimt Cayirova Belyedesi, w której występuje Michał Sokołowski. Zespół ten ma słaby bilans jednego zwycięstwa przy czterech porażkach i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Szesnasta drużyna ligi swój mecz szóstej kolejki zaplanowała do rozegrania w poniedziałkowy wieczór.