Splątane losy, odcinek 79: Munevver sięgnie po szantaż, by zmusić Yasemin do powrotu. Stawką będzie Mine

Münevver zagrozi Yasemin w 79. odcinku „Splątanych losów”

Münevver nie zamierza dłużej czekać, aż Yasemin sama zdecyduje się wrócić do rezydencji. W 79. odcinku „Splątanych losów” postanowi więc wywrzeć na wnuczkę presję i wykorzysta do tego Mine. Zagrozi, że odda dziewczynkę pod opiekę społeczną, jeśli Yasemin nie przyjdzie do rodzinnego domu. Münevver poprosi Buraka, aby przekazał Yasemin jej ultimatum. Doskonale wie, że dziewczyna zrobi wiele, by ochronić młodszą siostrę, dlatego właśnie w niej upatruje sposobu na osiągnięcie swojego celu. Yasemin będzie musiała zmierzyć się z groźbą, która uderzy w najważniejszą dla niej osobę.

Burak będzie czuwał przy chorej Yasemin w 79. odcinku „Splątanych losów”

Tymczasem Burak spędzi całą noc przy Yasemin, która zmaga się z wysoką gorączką. Lekarz zaopiekuje się ukochaną, choć ich relacja pozostanie skomplikowana. W 74. odcinku „Splątanych losów” Burak zobaczył Kerema w domu Yasemin i uznał, że dziewczyna szybko związała się z innym po ich rozstaniu. Nie wiedział wówczas, że Yasemin ukrywa przed nim znacznie poważniejsze problemy. W 79. odcinku Burak zapyta Yasemin o Pakize, ale nie otrzyma odpowiedzi. Dziewczyna nadal nie będzie chciała wyjaśnić mu wszystkich okoliczności związanych z matką. Jej milczenie utrudni lekarzowi zrozumienie sytuacji, a jednocześnie sprawi, że między nimi wciąż będzie brakowało szczerości.

Remzi spróbuje namierzyć Yasemin w 79. odcinku „Splątanych losów”

W tym samym czasie Remzi będzie próbował dotrzeć do Yasemin. W 77. odcinku „Splątanych losów” dziewczyna zmieniła numer telefonu, utrudniając odnalezienie jej osobom, przed którymi się ukrywa. Remzi nie zamierza jednak rezygnować z poszukiwań. W 79. odcinku dowie się od Tahsina, że ten ma numer telefonu Yasemin. Ta informacja da mu nowy trop, dlatego Remzi spróbuje namierzyć dziewczynę. Jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu Yasemin i osób, które stara się chronić. W tle pozostanie również sprawa Pakize, której odnalezienia Tahsin domagał się od Remziego już w 59. odcinku „Splątanych losów”.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 79. odcinka

Odcinek 79. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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