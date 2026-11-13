"Ponowne zaślubiny cesarzowej". Ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" - o czym opowiada serial?

Ponowne zaślubiny cesarzowej" zostały oparte na niezwykle popularnym webtoonie NAVER o tym samym tytule. Gdy w całym królestwie narastają niepokoje, małżeństwo Navier i Sovieshu zaczyna się rozpadać. Cesarz Wschodniego Królestwa zakochuje się w zbiegłej niewolnicy i zrobi wszystko, by zdobyć jej serce. Navier, chcąc zachować swoją godność, zgadza się na żądania Sovieshu pod jednym warunkiem - otrzyma zgodę na ponowne wyjście za mąż, tym razem za jego rywala, księcia koronnego Heinreya z Zachodniego Królestwa. Tak rozpoczyna się historia pełna miłości, pożądania i żalu, która zagraża losom całego królestwa, podczas gdy Navier walczy o odzyskanie swojej pozycji i władzy.

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"Ponowne zaślubiny cesarzowej" - obsada i twórcy

W rolach głównych występują: Shin Mina jako cesarzowa Navier, Ju Jihoon jako cesarz Sovieshu, Lee Jongsuk jako książę koronny Heinrey oraz Lee Seyoung jako zbiegła niewolnica Rashta. Adaptację na potrzeby ekranu przygotowali Yeoh Geena i Hyun Choongyeol, a reżyserem serialu jest Cho Suwon ("Still 17", "Pinocchio").

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"Ponowne zaślubiny cesarzowej" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Ponowne zaślubiny cesarzowej" liczy łącznie dziesięć odcinków. Pierwsze cztery zadebiutowały w serwisie Disney+ w dniu 3 listopada, a ostatni obejrzymy jeszcze pod koniec tego miesiąca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 1. odcinek - premiera 3 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 2. odcinek - premiera 3 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 3. odcinek - premiera 3 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 4. odcinek - premiera 3 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 5. odcinek - premiera 11 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 6. odcinek - premiera 11 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 7. odcinek - premiera 18 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 8. odcinek - premiera 19 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 9. odcinek - premiera 25 listopada,

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" 10. odcinek - premiera 25 listopada.

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