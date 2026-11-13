"Bunt" nadchodzi. Netflix pokazał zwiastun nowego serialu z Borysem Szycem

"Bunt" - o fabule

Serial opowiada o tytułowym buncie więźniów, który z walki o amnestię szybko przeradza się w desperacką walkę o godność i przetrwanie. Tę historię poznajemy z perspektywy skazańca, młodego polityka i więziennej psycholożki, ale także wielowymiarowych postaci drugoplanowych - osadzonych, strażników i ludzi systemu - którzy wspólnie odsłaniają złożony mechanizm więziennej rzeczywistości. To bohaterowie uwikłani w świat kruchych sojuszy i nieoczywistych wyborów, całkowicie wymykający się prostym ocenom.

Jakim gatunkiem jest serial "Bunt"?

Punktem wyjścia serialu jest przede wszystkim dramat więzienny, ale zależało nam na tym, żeby wyjść poza jego klasyczne rozumienie, w którym najważniejszy jest sam konflikt między osadzonymi a systemem. Bardziej interesowała nas historia prowadzona z perspektywy bohaterów - przez ich emocje, motywacje i moralne wybory - a jednocześnie opowiedziana z rozmachem kina akcji, które ma trzymać widza w napięciu i emocjonalnie angażować. Dzięki temu, mimo skali i intensywności wydarzeń, najważniejsi pozostają ludzie postawieni w sytuacji granicznej, gdzie nic nie jest jednoznaczne - mówi reżyser Mateusz Rakowicz.

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Co zainspirowało twórców do stworzenia serialu?

- Inspirowały nas prawdziwe wydarzenia - jedne z największych powojennych buntów w Europie, które rozegrały się w Polsce w 1989 roku. Lata temu współtworzyłem o nich dokument i od tamtej pory ta historia nie dawała mi spokoju, jakby domagała się pełniejszego opowiedzenia. Jest niezwykle złożona - kryminalna, polityczna i historyczna - a zarazem głęboko ludzka, bo dotyka podstawowych emocji i pragnień: walki o wolność, potrzeby godności i nadziei na zmianę. Od początku naszą ambicją było stworzyć serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, który wciągnie widzów w sam środek rebelii i pozwoli im poczuć ich napięcie, stawkę oraz emocjonalny ciężar - przyznaje scenarzysta "Buntu", Łukasz Bluszcz.

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Kim są bohaterowie "Buntu"? Borys Szyc na czele obsady

W serialu obserwujemy bunt przeciwko systemowi z trzech różnych perspektyw. Widzimy go oczami pozbawionych nadziei skazańców pod wodzą Reagana (Borys Szyc), uwikłanego we władzę polityka Janka Chmielewskiego (Filip Pławiak) oraz więziennej psycholożki Agnieszki Czajki (Anita Szepelska), która próbuje zrozumieć osadzonych i naprawić układ od środka. Za kratami króluje bezwzględna hierarchia, a lojalność i solidarność niepisanego kodeksu więźniów (m.in. Ryszard Kakietek, Michał Pietrzak, Michał Felczak) ścierają się ze starą gwardią strażników (m.in. Filip Karaś, Marcin Cieślikowski, Jan Aleksandrowicz-Krasko), ukształtowanych przez stan wojenny. Osadzeni muszą mierzyć się także z przedstawicielami więziennego systemu i administracji (m.in. Rafał Maćkowiak, Artur Kujawa, Jacek Poniedziałek, Robert Wabich), dla których demokracja oznacza utratę kontroli, a ustępstwa wobec osadzonych są oznaką słabości.

"Bunt" - premiera serialu w Netflixie

Dawkowana przez władzę nadzieja na amnestię miała trzymać zdesperowanych więźniów w rękach systemu, tymczasem jej odebranie wywołało odwrotny skutek: jeszcze silniejszą determinację do bezwzględnej walki o godność i przetrwanie. Wszystkie odcinki "Buntu" trafią do Netflixa już 9 grudnia. (informacja prasowa)

"Bunt" - zwiastun

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