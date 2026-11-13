Euroliga. Sześć nowych stałych licencji na horyzoncie

Nowe licencje i rozwój rozgrywek

Jeszcze w tym roku zarząd Euroligi zagłosuje w sprawie przyznania stałych licencji dla sześciu klubów. Wśród kandydatów są Valencia Basket, Maxima Rzym, Hapoel Tel Awiw, PAOK Saloniki, Dubai Basketball oraz Paris Basketball. Przedstawiciel jednego z 13 klubów-udziałowców potwierdził te informacje, dodając, że wymienione zespoły uzyskały najwyższe oceny w wewnętrznym procesie ewaluacyjnym.

W tym tygodniu zainteresowanie utworzeniem sekcji koszykarskich i startem w Eurolidze wyraziły również dwa piłkarskie kluby z poziomu Ligi Mistrzów. Jeden z nich pochodzi z Niemiec, a drugi z Włoch. Oprócz licencji stałych organizacja planuje przyznać cztery licencje tymczasowe, które pozwolą na udział w rywalizacji przez trzy sezony. Do 2030 roku Euroliga ma zostać powiększona do 28 drużyn.

"Wspomniane sześć drużyn uzyskało najwyższe noty w wewnętrznym procesie oceny" - przekazał przedstawiciel klubu-udziałowca.

Weryfikacja i starcie z wizją NBA

Proces oceny kandydatów nie jest jeszcze zakończony. Kluby ubiegające się o stałą licencję muszą przejść badanie kondycji (due diligence). Głosowanie ma się odbyć w ciągu trzech lub czterech tygodni. Głównym celem powiększenia ligi jest to, aby nowe ekipy zagrały już w sezonie 2027/28. Władzom zależy na wysokim poziomie sportowym, odpowiedniej infrastrukturze i wysokiej frekwencji. Jeśli licencje stałe nie zostaną przyznane, kandydaci mogą liczyć na licencje tymczasowe.

W tle trwają rozmowy o połączeniu rozgrywek Euroligi i NBA w Europie. Na początku października, podczas spotkania nad jeziorem Como, udziałowcy Euroligi odrzucili propozycję ze strony amerykańskiej ligi. Od tamtej pory nie nastąpił żaden przełom w negocjacjach, a amerykańska liga planuje uruchomić konkurencyjny projekt "NBA Europe" w 2027 roku.