Ciągle przepraszasz, nawet gdy nie zrobiłaś nic złego? Ten nawyk może mieć głębsze podłoże

Ciągłe przepraszanie, nawet w sytuacjach, w których nie zrobiliśmy nic złego, może wynikać z potrzeby unikania konfliktów i obawy przed negatywną reakcją otoczenia.

U podłoża tego nawyku mogą leżeć wcześniejsze doświadczenia, np. dorastanie w środowisku, w którym sprzeciw, wyrażanie własnego zdania lub stawianie granic spotykały się z krytyką.

Nadmierne używanie słowa „przepraszam” bywa związane z potrzebą akceptacji, lękiem przed oceną i braniem zbyt dużej odpowiedzialności za samopoczucie innych osób.

Aby ograniczyć ten odruch, warto zastępować niepotrzebne przeprosiny neutralnymi zwrotami, np. „Mam pytanie” zamiast „Przepraszam, że pytam”, i uczyć się wyrażania własnych potrzeb bez poczucia winy.

Dlaczego niektórzy przepraszają za wszystko?

Ciągłe przepraszanie może być związane z potrzebą unikania konfliktów. Osoba, która bardzo nie chce nikogo rozczarować ani wywołać napięcia, może używać słowa „przepraszam” jako sposobu na złagodzenie każdej rozmowy. Nawet zwykłe zadanie pytania, poproszenie o pomoc czy zwrócenie uwagi na problem zaczyna być traktowane jak coś, co wymaga usprawiedliwienia.

Znaczenie mogą mieć również wcześniejsze doświadczenia. Jeśli ktoś dorastał w środowisku, w którym często krytykowano jego zachowanie, ignorowano potrzeby lub reagowano złością na sprzeciw, mógł nauczyć się, że lepiej zawczasu łagodzić sytuację. Z czasem taki sposób komunikowania się staje się automatyczny i pojawia się również w relacjach, w których nie ma realnego zagrożenia konfliktem.

Nadmierne przepraszanie a potrzeba akceptacji

U podłoża tego nawyku może leżeć także obawa przed oceną i odrzuceniem. Niektóre osoby bardzo mocno analizują reakcje innych, zastanawiają się, czy nie powiedziały czegoś niewłaściwego, i starają się za wszelką cenę utrzymać dobrą atmosferę. Przeprosiny stają się wtedy sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że każda osoba często mówiąca „przepraszam” ma niską samoocenę lub zmaga się z konkretnym problemem psychicznym. Czasami jest to po prostu wyuczony zwrot grzecznościowy. Warto jednak zwrócić uwagę na sytuacje, w których pojawia się najczęściej. Jeśli przepraszasz za wyrażenie własnego zdania, odmowę, odpoczynek albo poproszenie o coś, być może bierzesz na siebie zbyt dużą odpowiedzialność za samopoczucie innych.

Jak ograniczyć odruchowe przepraszanie?

Pierwszym krokiem jest zauważenie momentów, w których używamy tego słowa bez rzeczywistego powodu. Nie trzeba od razu całkowicie rezygnować z przeprosin. Chodzi raczej o to, aby odróżnić sytuacje, w których faktycznie kogoś skrzywdziliśmy lub popełniliśmy błąd, od zwykłych codziennych interakcji.

Zamiast „Przepraszam, że pytam”, można powiedzieć „Mam pytanie”. Zamiast „Przepraszam, że zawracam głowę” - „Czy masz chwilę?”. W przypadku odmowy warto natomiast pamiętać, że nie zawsze trzeba ją szczegółowo uzasadniać. Można powiedzieć „Nie dam rady” bez dodawania długiego wyjaśnienia.

Zmiana takiego nawyku wymaga czasu, szczególnie jeśli towarzyszy nam od wielu lat. Jeśli nadmierne przepraszanie wiąże się z silnym lękiem przed oceną, napięciem w relacjach lub trudnościami z wyrażaniem własnych potrzeb, pomocna może być rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą.